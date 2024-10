Tremenda trompada para Gago: se enojó y le pidió no jugar la "final" para Boca

Según informó el periodista de TN Leo Paradizo, la postura inamovible de Medina está relacionada con la incertidumbre en torno a su futuro. El Fenerbahçe presentó una oferta formal de 10 millones de dólares, más cinco en objetivos y el 20% de una futura venta, pero la dirigencia del Xeneize no la aceptó y es por eso que, a modo de presión, el mediocampista le avisó a Gago que no jugará ante el Lobo.

Cristina Medina: “Si no me voy ahora, no me voy más”

Antes de las declaraciones de Serna, en un video que se hizo viral, se pudo escuchar un diálogo entre Medina y su compañero Miguel Merentiel, a quien el volante le reconoce: “Si no me voy ahora, no me voy más”.

El contrato de Cristian Medina con Boca

El volante tiene contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2027 y una cláusula de salida de 20 millones de dólares.

Fuente: TN