19 de marzo de 2026
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Torneo Nacional Senior Mixto de golf en Mendoza: arranca el circuito 2026 con sede en La Vacherie

El Torneo Nacional Senior Mixto de golf se juega en la Provincia de Mendoza con jugadores de todo el país y abre el calendario 2026. Mirá lo que se viene.

La Vacherie Country Golf será escenario del inicio del circuito nacional senior mixto 2026

La Vacherie Country Golf será escenario del inicio del circuito nacional senior mixto 2026

 Por Martín Sebastián Colucci

La Provincia de Mendoza será sede del primer Torneo Nacional Senior Mixto de golf, que se disputará este viernes y sábado en La Vacherie Country Golf, con la participación de jugadores de distintas provincias. El certamen marcará el inicio oficial del circuito 2026 de la Asociación Federal Senior Mixta de Golf Argentina.

El evento reunirá a golfistas de Entre Ríos, Córdoba, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza, consolidando una convocatoria federal en el arranque de la temporada.

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El sábado continuará la acción en el mismo horario y la actividad culminará con la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo desde las 21 horas en el Club Mendoza de Regatas.

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Un torneo de golf que marca el inicio del circuito nacional 2026

Este campeonato representa el puntapié inicial del tour organizado por la Asociación Federal Senior Mixta de Golf Argentina, una entidad recientemente creada que busca consolidar la disciplina a nivel nacional.

El circuito contará con cinco fechas a lo largo del año, comenzando en Mendoza y continuando en Paraná, La Rioja y Santa Fe, con cierre de temporada en Córdoba.

Además, el sistema permitirá establecer un ranking nacional, con proyección a futuras competencias en el plano sudamericano.

Una propuesta federal para potenciar el golf amateur

La iniciativa apunta a fomentar la participación de jugadores amateurs de todo el país, integrando a competidores de ambos sexos en un mismo circuito.

La entidad está presidida por el cordobés Walter Kun, mientras que el mendocino Walter Agüero ocupa la vicepresidencia, reflejando el espíritu federal del proyecto.

El torneo en Mendoza aparece así como un paso clave para consolidar un circuito estable, impulsado por jugadores que buscan darle continuidad y crecimiento a la actividad.

Preguntas y respuestas clave sobre el Torneo Nacional Senior Mixto de golf

Cuándo se juega el Torneo Nacional Senior Mixto de golf en Mendoza

El torneo se disputa el viernes y sábado, comenzando ambos días a las 8 de la mañana.

Dónde se juega el torneo

Se juega en La Vacherie Country Golf, en Mendoza.

Qué modalidad tiene el torneo

Se disputa bajo la modalidad Medal Play a 36 hoyos.

Qué importancia tiene el torneo

Es el primer evento del circuito 2026 de la Asociación Federal Senior Mixta de Golf Argentina.

Cómo sigue el circuito nacional de golf senior mixto

El tour tendrá cinco fechas en 2026, incluyendo sedes como Paraná, La Rioja, Santa Fe y Córdoba.

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