Tom Lockyer después de sufrir un paro cardiorrespiratorio: "Sobreviví a la muerte en el campo de juego"

El 16 de diciembre no será una fecha más para Lockyer, quien recordó el mareo y la sensación de desmayo mientras corría hacia la línea del medio del campo. "No podía hablar, no podía moverme, tratando de entender qué estaba pasando", relató. A pesar del pánico, la rápida atención médica lo salvó: "Una vez que recuperé el conocimiento fue un alivio. Estoy vivo y afortunadamente sucedió donde sucedió".