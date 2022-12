Tite sufrió un violento robo en una playa de Brasil

El año de Tite al frente de la selección de Brasil terminó de la peor forma. El entrenador de la Canarinha comandaba uno de los planteles favoritos a alzarse con el título en Mundial de Qatar 2022, pero la eliminación ante Croacia en los cuartos de final significó un prematuro y doloroso final de su etapa como seleccionador después de seis años en el cargo. Pero las malas noticias no dejaron de perseguir al DT, que confirmó haber sufrido un asalto en vísperas de Navidad.

Los primeros reportes policiales hacían hincapié en que no había denuncias por lo acontecido, como informó la Policía Militar del Estado a este último medio: “Hasta el momento no tenemos antecedentes al respecto. Seguimos investigando”. En este sentido, la Policía Civil afirmó que la víctima no había registrado “ningún incidente hasta el momento”, según la dependencia de la zona.