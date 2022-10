Tenis de Mesa: Santiago Lorenzo, campeón suramericano en Paraguay

Santiago Lorenzo cuenta con potencial enorme en el tenis de mesa que lo llevó a integrar el seleccionado argentino en las categorías, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18 y ahora en la mayor campeón suramericano.

Además de un rico historial deportivo ganando múltiples torneos nacionales, también consiguió la medalla de oro en la división juniors disputada en Cali, Colombia en el 2021, resultado que le permitió clasificar a los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

Actualmente juega en el tenis de mesa profesional en Francia en el equipo Charleville-Mézieres y en Portugal en el Galoma, mostrando el alto nivel con que cuenta, sacando a relucir todo su repertorio de gran jugador.

Carrera meteórica de Santiago Lorenzo en el tenis de mesa que lo ubica en uno delos mejores jugadores de la Argentina.

