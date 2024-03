Tenis de mesa: podios mendocinos en el Gran Prix 2024

Tenis de mesa (2).jpeg

Qué dijo Benjamín Archúa, uno de los cracks de la Provincia de Mendoza

Uno de las figuras provinciales conversó con Sitio Andino y analizó lo acontecido: "La semana pasada fue muy intensa porque jugamos selectivos nacionales en dos categorías sub 15 y sub 19. En este último torneo logré entrar como segunda paleta del país en sub 15, que con esto voy a poder representar a Argentina en los próximos Sudamericanos a disputarse en Chile el próximo mes. Después el viernes comenzó un Gran Prix donde quedé primero en 15 y tercero en 19. Estoy muy feliz con mis resultados porque me he esforzado mucho en los últimos meses para lograr ser parte de nuevo de la selección argentina. Le quiero agradecer a mis entrenadores de regatas", precisó.

Los podios del Tenis de mesa

