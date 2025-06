Suenan alarmas en Alpine: Franco Colapinto en el ojo de la tormenta

“Franco es parte del equipo. No sé de qué rumores hablan. La prensa argentina publica mucha basura, y eso no ayuda ni al piloto ni a la estructura” , disparó con dureza el empresario italiano.

El respaldo de Briatore no es menor. Fue él quien empujó internamente el ascenso de Colapinto, luego de una seguidilla de actuaciones flojas por parte de Jack Doohan, quien no logró sumar puntos ni convencer al equipo en la primera parte del calendario. Franco, por su parte, ya lleva cinco Grandes Premios con actuaciones correctas, adaptándose rápidamente a un auto que, si bien no pelea por podios, ofrece un valioso escenario de crecimiento.