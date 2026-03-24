24 de marzo de 2026
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Boxeo

Sólo falta la pólvora que encienda la chispa en el Vicente Polimeni

Este viernes, Mendoza vivirá la emoción del boxeo con la sexta edición de Cuna de Campeones: dos títulos AMB en juego y figuras locales e internacionales en acción.

Sólo falta la pólvora que encienda la chispa en el Vicente Polimeni

Sólo falta la pólvora que encienda la chispa en el Vicente Polimeni

Por Sitio Andino Deportes

Este viernes, la promotora Pandolfino Box organizará la sexta edición internacional de Cuna de Campeones, una velada que promete emociones y contará con dos títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego. A continuación, te contamos todos los detalles.

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La sexta edición internacional de Cuna de Campeones promete una noche de boxeo profesional

La sexta edición internacional de Cuna de Campeones promete una noche de boxeo profesional

Expectativa máxima: figuras locales e internacionales se enfrentan en Mendoza

El evento se desarrollará en las instalaciones del Vicente Polimeni de Las Heras, donde se llevará a cabo el sexto capítulo de esta esperada serie de combates profesionales. La cartelera destaca peleas de alto nivel, con protagonistas locales y talentos internacionales.

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La pelea principal será por el título Cono Sur AMB mediopesado vacante, a 10 rounds. El mendocino Abraham Buonarrigo se enfrentará al uruguayo Rafael Sosa Pintos en un duelo que promete intensidad y acción de principio a fin.

Además, estará en disputa el título Fedelatin AMB superpluma vacante, también a 10 asaltos, con protagonismo femenino: la local Brisa Alfonzo se medirá con la boliviana Melissa Bascope, en un combate que resalta el crecimiento del boxeo femenino en la región.

Cartelera completa:

  • Mediopesado (10 rounds – título Cono Sur AMB): Abraham Buonarrigo (Mendoza) vs. Rafael Sosa Pintos (Salto, Uruguay)
  • Superpluma (10 rounds – título Fedelatin AMB): Brisa Alfonzo (Mendoza) vs. Melissa Bascope (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)
  • Ligero (6 rounds): Jonathan Joel Arena (San Rafael, Mendoza) vs. Lucas Nahuel Rojas (Morón, Buenos Aires)
  • Superligero (4 rounds): Juan Carlos Damián Castro (Maipú, Mendoza) vs. Mateo Mauro Soto (Rosario, Santa Fe)
  • Supermosca (4 rounds): Ángel David Monti (debutante FAB, Mendoza) vs. Víctor Daniel Díaz (San Rafael, Mendoza)
  • Supermosca (4 rounds): Carlos Gaspar Chaparro (debutante FAB, Mendoza) vs. Martín Sebastián Ariste Unzaga (debutante FAB, Santiago del Estero)
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La cartelera destaca peleas de alto nivel, con protagonistas locales y talentos internacionales

La cartelera destaca peleas de alto nivel, con protagonistas locales y talentos internacionales

La velada promete alto nivel competitivo, combinando figuras locales con talentos emergentes del boxeo regional, en una noche que los aficionados mendocinos no querrán perderse.

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