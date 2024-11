Sin pelos en la lengua, Marcelo Gallardo lanzó un fuerte descargo contra la Conmebol

Luego, siguió su crítica: “Conmebol tiene sus cosas, algunas no comparto y otras, sí. Vos me pedís una opinión y yo te la doy, nunca me escondo, nunca le sacó el traste a la jeringa, por no decir el culo”.

Te puede interesar: Triunfazo de River en La Plata para su objetivo de llegar a la Copa

“Cuando hablás contra o decía una opinión, dicen ‘no bueno, pero te pueden pasar facturas’… Así vivimos en el fútbol argentino, en el sudamericano. Nadie dice nada, todo sigue como si nada. A esta altura de mi vida lo único que quero es intentar ser sincero con la opinión, aunque un montón de gente no esté de acuerdo”, agregó.

Por último, Gallardo fue categórico contra la gente que no intenta modificar lo que sucede: “Todo por debajo. Hablo con gente del fútbol, todos por debajo, nadie se anima a decir nada”. / TyC Sports