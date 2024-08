Siempre Argentina da la nota: escándalo en el equipo de la Copa Davis

“La relación con el capitán no es buena. No podría respetar su palabra y esto no le haría bien al equipo ni a mí. Prefiero darle prioridad a mi familia y estar en casa”, dijo el marplatense de 39 años y que pese a que este año alcanzó el número uno del ranking de dobles no fue incluido en el equipo que participó de los Juegos Olímpicos.