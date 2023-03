Si la Copa Mundial Sub-20 se juega en Argentina, ¿Mendoza sería sede?

- No me han contactado de AFA por el mundial sub 20. Supongo que si prospera estaremos dentro de las posibilidades de ser sede .

Y el paso a la segunda pregunta; ¿Cree que el hecho de que el campo de juego no está en las condiciones óptimas puede ser un factor determinante para que sea elegida o si en un tiempo perentorio ustedes lo pueden poner en forma?.

- El tema del campo de juego es temporal, lo estamos solucionamdo bastante bien. El Malvinas , por lo menos en mi gestión, siempre ha tenido una cancha impecable. Por eso nos siguen eligiendo para tantas finales de Copa Argentina etc etc. Esta situación excepcional se produjo por factores externos y repito que se corrige en breve. Lo que si es complicado para la planificación es la etapa de resiembra de invierno que dura 3 semanas . En ese lapso no se puede pisar y está planificado para mediados de abril.

Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta

En otro orden de tema, le manifestamos a Federico Chiapetta su opinión respecto a los hechos acaecidos el domingo pasado con la organización del campeonato argentino de ruta y las polémicas generadas en la última prueba que dejaron muy mal posicionada a la provincia con este deporte a nivel mundial.

- Con respecto al ciclismo por supuesto que no me gustó para nada lo que sucedió. Pero es un problema de la Asociación con la Federación Argentina que es la responsable de la organización. El Gobierno apoya , como la Vuelta de Mendoza por ejemplo, pero no organiza. Hasta lo que me han informado hay responsabilidades de los jueces nacionales de la prueba que pronto se van a comunicar.