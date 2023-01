Sergio Kun Agüero le respondió a Ibrahimovic: "Sos el menos indicado para hablar"

"Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales", fue el lapidario contraataque del Kun.

Sin embargo, Zlatan le puso picante a sus palabras y expresó que no está "preocupado por Mbappé", sino que lo está "por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar", sentenció. "Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer porque no se gana así", cerró.