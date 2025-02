Sentate a disfrutar la joyita de Paulo Dybala en el triunfo de la Roma

Por otra parte, la Roma no contó con Leandro Paredes. El viernes, Claudio Ranieri explicó que decidió darle unos días libres, en medio de los fuertes rumores sobre su futuro (estaría cerca de un acuerdo por la renovación de su contrato con el club y pidió una cláusula por Boca). "Les di vacaciones porque estos pobres muchachos jugaron poco con (Daniele) De Rossi, jugaron poco con (Ivan) Juri (NdeR y han jugado mucho conmigo. Nos guste o no, lo dan todo, pero no pueden con la intensidad que han brindado. Entonces les dije ‘vayan de vacaciones’", explicó sobre el mediocampista de la Selección Argentina y también Mats Hummels.

El resumen del triunfo del fútbol romano

Cómo está en la Serie A

Con esta victoria, Roma volvió al triunfo después de dos partidos. La Loba llega a los 34 puntos en la Serie A: está noveno, a 8 de Fiorentina, que tiene 42 y se estaría clasificando a la Europa League. El equipo de Ranieri volverá a jugar el jueves 13 de febrero, frente al Porto, en condición de visitante, por la Europa League.