Sebastián Villa y una reacción que traerá cola en Boca

Por otra parte, el colombiano tuvo una particular reacción cuando le mencionaron el caso de su compatriota Villa, quien desde hace semanas no se entrena con el plantel profesional y fue advertido por la institución de la Ribera: “Chau, buenas tardes”. Tras el amague de despedida, Serna expresó: “No pienso si es un desagradecido o no, lo único que tengo claro es que Boca le cumplió pagándole el contrato. Después obvio que si no se presenta a entrenar, el club tomará cartas en el asunto, llámese Chicho Serna o Chelo Delgado, el que sea. Al club le corresponde pelear por lo que tiene que pelear”. Y completó: “Hasta dónde se va a llegar, no sabemos. Pero el club está parado donde considera que tiene que estar y se defiende como considera. ¿Si me defraudó? Lo que piense personalmente lo hablé con él o lo hablaré. Públicamente no. De este lado me toca mirar que, como jugador, nos dio muchas satisfacciones”.