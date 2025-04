Sebastián Villa y el triunfo de la Lepra: mandó un mensaje especial

se posterga Atento Lepra: por la muerte de Francisco no habrá fútbol hoy

El exjugador de Boca remarcó también el apoyo de la dirigencia de Independiente Rivadavia , especialmente de Daniel Vila , presidente del club, quien le dio la oportunidad de llegar al equipo. "Creo que todos mis compañeros me hacen mejor cada día", señaló, dejando claro que el ambiente en el vestuario también ha sido clave en su recuperación futbolística.

Más allá del gol, Villa mostró su espíritu de compañerismo al hablar de la jugada previa al penal. "La otra vez que él (por Luis Sequeira) hizo el gol de penal, yo lo había dejado porque me lo pidió. En los entrenamientos soy la primera opción, igual si él está bien para patear lo dejo, no tengo problemas, hay que ser compañero primero que todo", explicó. Gracias a su serenidad y confianza, fue él quien, en esta oportunidad, se hizo cargo de la ejecución y no falló.

El colombiano también aprovechó la ocasión para enviar un emotivo mensaje a su familia, que lo apoya desde Bello, Antioquia, su ciudad natal. "Que Dios los bendiga", concluyó, con una sonrisa que reflejaba su satisfacción tanto por la victoria como por el camino que está recorriendo en su vida personal y profesional.

Lo que se viene para el Club Sportivo Independiente Rivadavia

Con esta victoria, Independiente Rivadavia sumó tres puntos valiosos en su objetivo de mantener la competitividad en el torneo, mientras que Villa, con su gol y su entrega, reafirmó que está listo para seguir siendo una pieza clave en el equipo. Ahora el lunes, en Santiago del Estero desde las 21:45hs, el Azul se jugará un partido vital ante Central Córdoba.