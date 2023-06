Sebastián Villa quedó afuera de Boca Juniors tras la condena

Aunque la sentencia aún no es firme y enfrentará varios pedidos de apelación, el director técnico, Jorge Almirón, ha decidido no convocar a Villa para los próximos compromisos del equipo. El incidente por el cual fue condenado ocurrió el 27 de abril de 2020 en una residencia en la localidad bonaerense de Canning. Sin embargo, debido a que el delito es excarcelable, el delantero no irá a prisión.