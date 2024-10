¡Se te va a extrañar! Se retira del fútbol un pedazo de campeón del mundo

image.png

Iniesta también fue una pieza clave en la selección de España que ganó las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica 2010.

El entonces jugador del Barcelona se metió en la historia grande del fútbol español al anotar el gol sobre la hora en la final ante Países Bajos, para ganar 1-0 y darle el primer título mundial a su país.

Iniesta también tuvo un gran paso por las selecciones juveniles de España, ya que en 2001 ganó el Europeo Sub 16 y un año después se quedó con el Europeo Sub 19. Además, fue subcampeón del Mundial Sub 20 de 2003, donde cayó en la final ante Brasil.

En 2018, Iniesta se retiró de la selección de España luego de caer en los octavos de final del Mundial de Rusia ante los locales y, además, decidió dejar el Barcelona para incursionar en el fútbol japonés, más precisamente en el Vissel Kobe, donde ganó la Copa del Emperador 2019, la Supercopa de Japón 2020 y la J1 League en 2023.

image.png

El final del fútbol de Andrés Iniesta

Sus últimos meses como profesional los jugó en el Emirates Club, de los Emiratos Árabes Unidos.