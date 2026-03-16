16 de marzo de 2026
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Sergio Romero

Se retira Sergio "Chiquito" Romero: el héroe que marcó una época

A los 39 años, el legendario arquero Sergio Romero cuelga los guantes tras una carrera llena de récords en el fútbol mundial. ¡Conoce su futuro!

Se retira Sergio Chiquito Romero: El héroe que marcó una época

Se retira Sergio "Chiquito" Romero: El héroe que marcó una época

Por Sitio Andino Deportes

Este lunes 16 de marzo el mundo del deporte recibió una noticia que sacudió generó un gran impacto. El arquero Sergio Romero anunció su retiro oficial de las canchas. El “Chiquito” decidió poner fin a su exitosa carrera en el fútbol a los 39 años, para priorizar la estabilidad de su familia en el país.

Sergio Romero y la noche en que el arquero se volvió inmortal

Hablar de Romero es recordar aquel 9 de julio de 2014, cuando Javier Mascherano le soltó la frase que lo cambiaría todo: “Hoy te convertís en héroe”. Aquella tarde en San Pablo, "Chiquito" detuvo los penales de Vlaar y Sneijder, llevando a la albiceleste a una final del mundo tras 24 años de espera. Con 96 partidos defendiendo la playera nacional, Sergio se marcha como un referente absoluto, habiendo logrado también el oro olímpico en Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 en 2007. Fue el guardián de una generación que, aunque sufrió finales perdidas, siempre se mantuvo en la élite competitiva.

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Su paso por Europa no fue menos brillante y demostró que tenía mucha madera para triunfar. Desde su debut en Racing, saltó al AZ Alkmaar de la mano de Louis Van Gaal, donde impuso un récord impresionante de 955 minutos sin recibir anotaciones. Posteriormente, se consolidó en el Manchester United, ganando cuatro títulos internacionales, incluyendo la Europa League. Su habilidad para leer los disparos desde los once pasos lo convirtió en un especialista temido, algo que reafirmó años más tarde en su regreso a Sudamérica para quemar sus últimos cartuchos.

El adiós de una leyenda del fútbol internacional

En 2022, Romero aterrizó en Boca Juniors para demostrar que su vigencia estaba intacta a pesar de los años. Durante tres años fue capitán y el "salvador" en incontables tandas de penales, alcanzando una efectividad del 44% en esas definiciones de infarto. Sin embargo, su salida del club xeneize estuvo marcada por un momento agridulce tras un altercado con la afición en La Bombonera. "Fue una situación horrible, estoy arrepentido", confesó el guardameta tiempo después, reconociendo el error que fracturó su vínculo con la tribuna. Su última chamba fue en Argentinos Juniors, donde disputó su último encuentro oficial en noviembre de 2025.

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Ahora, lejos de los tres palos, el futuro de Sergio Romero seguirá ligado al césped pero desde el banquillo. El misionero ya tiene conformado su cuerpo técnico para emprender su carrera como director técnico, buscando transmitir toda su experiencia a las nuevas generaciones. Aunque recibió ofertas jugosas del extranjero para seguir jugando un poco más, prefirió colgar los guantes y quedarse cerca de los suyos.

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