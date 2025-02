Se presentó de manera oficial la Vuelta Ciclista de Mendoza

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1890070852022263956&partner=&hide_thread=false Se presentó de manera oficial la edición 49 de la #VueltaCiclistadeMendoza. Seguí toda la info en @sitioandinomza pic.twitter.com/aqK7ywdUOp — Sebastián Colucci (@MSColucci) February 13, 2025

Por su parte, Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Mendocina de Ciclismo, expresó: “Un año más y no es poco. Todos los años se compite mejor, los equipos quieren ganar lo que no ganaron la temporada anterior. Espero que pueda ganar un mendocino, pero no es nada sencillo. Los caminos están bien estudiados y será una carrera bien abierta. Agradezco al gran pelotón de 23 equipos, sin ciclistas no somos nada. Para ellos es esta vuelta de Mendoza”.

Etapas de la Vuelta Ciclista de Mendoza 2024:

Presentación y Prólogo (Casa de Gobierno). A las 18. Domingo 16/02: 1ª etapa: Rodeo del Medio – Godoy Cruz. A las 15.30.

2ª etapa: San Rafael – General Alvear – San Rafael. A las 14. Martes 18/02: 3ª etapa: San Carlos – Tupungato – Tunuyán – El Manzano. A las 15:00.

4ª etapa: La Paz – Maipú. A las 15.30. Jueves 20/02: 5ª etapa: Bicicorsa – Las Heras – Villavicencio. A las 15.30.

6ª etapa: Lavalle – San Martín – Junín. A las 15. Sábado 22/02 – 7ª etapa: Uspallata – Cristo Redentor. A las 9.

Los ganadores de la Vuelta Ciclista de Mendoza

Laureano Rosas fue el ganador de la Vuelta de Mendoza 2024. El ciclista bonaerense también ganó en 2022. Ganadores de la Vuelta de Mendoza 2024

Laureano Rosas : Ganó la Vuelta de Mendoza 2024.

: Ganó la Vuelta de Mendoza 2024. Leonardo Cobarrubia : Ganó la última etapa de la Vuelta de Mendoza 2024.

: Ganó la última etapa de la Vuelta de Mendoza 2024. Alejandro Quilci : Ganó el segundo parcial de la Vuelta de Mendoza 2024.

: Ganó el segundo parcial de la Vuelta de Mendoza 2024. Laureano Rosas: Ganó la etapa reina de la Vuelta de Mendoza 2024.

Otros ganadores de la Vuelta de Mendoza

Juan Pablo Dotti, con 6 victorias en 2012, 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021

Juan Carlos Ruarte, con 3 victorias en 1977, 1979 y 1982

Daniel Castro, con 2 victorias en 1989 y 1992

Edgardo Simon, con 2 victorias en 2000 y 2001