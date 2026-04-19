Se les escapó a Los Pumas Seven: cayeron en la final y quedaron segundos en Hong Kong

La Selección de rugby 7 de Argentina cayó en la final del Seven World Championship de Hong Kong y se quedó con el segundo puesto del certamen. No hubo competencia ante Sudáfrica, que lo superó por 35 a 7 en una final que los africanos dominaron desde el minuto 0 .

Los Blitzboks dominaron durante todo el encuentro y se quedaron con un contundente y merecido triunfo . Golpearon en los momentos justos y aprovecharon al máximo cada error del combinado argentino.

¡Medalla de plata en Hong Kong! El seleccionado argentino finalizó en segundo lugar de la primera etapa del SVNS World Championship Series. ¡Vamos que esto recién empieza! Santino Zangara Santiago Vera Feld Seven de Valladolid 29 al 31 de mayo pic.twitter.com/O00Ekv5M8C

Triunfazo ante Fiji y Los Pumas Seven se metieron en semifinales: cuándo se juega el duelo clave ante España

Los campeones sumaron a través de Tristan Leyds, Selvyn Davids (en dos ocasiones), Ryan Oosthuizen y Shilton van Wyk , mientras que Argentina había igualado parcialmente (7 a 7) por intermedio de Santino Zangara (posterior conversión de Santiago Vera Feld). De esta forma, l os dirigidos por Santiago Gómez Cora quedaron en la segunda colocación y sumaron 18 puntos para la tabla general, tras la primera etapa del SVNS World Championship.

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Suplentes: 4- Gregorio Pérez Pardo, 14- Joaquín Pellandini, 12- Sebastián Dubuc, 15- Juan Patricio Batac.

El gran triunfo de Los Pumas Seven en semifinales ante España

Previo al duelo definitivo ante los africanos, los de Gómez Cora se despacharon con un triunfazo ante España en semifinales (el segundo en el mismo torneo, ya que lo había vencido en zonas de Grupo por 38-14) por 19 a 12, en la madrugada argentina.

En un partido extremadamente parejo, lograron sacarse de encima a un durísimo España para avanzar al gran duelo ante Sudáfrica. Sin embargo, en menos de un minuto ya perdían por una conquista de Los Leones 7's, pero supieron reponerse con tries de Matteo Graziano y Santino Zangara.

Los ibéricos no se rendirían fácilmente e igualaron las acciones 12-12, pero cerca del final, los argentinos armaron una gran combinación y Sebastián Dubuc se escapó abajo de los palos para terminar de liquidar la historia.

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Formación: 3- Santino Zangara, 1- Matteo Graziano, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 2- Santiago Vera Feld, 11- Luciano González Rizzoni, 9- Pedro de Haro, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 10- Santiago Mare, 4- Gregorio Pérez Pardo, 14- Joaquín Pellandini, 12- Sebastián Dubuc, 15- Juan Patricio Batac.