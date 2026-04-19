19 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Selección de rugby 7 de Argentina

Se les escapó a Los Pumas Seven: cayeron en la final y quedaron segundos en Hong Kong

Los dirigidos por Gómez Cora fueron superados por Sudáfrica 35 a 7 en el partido definitorio y se despidieron obteniendo un nuevo podio en el circuito. En semis habían derrotado a España.

Meritorio segundo puesto para los dirigidos por Gómez Cora.

Meritorio segundo puesto para los dirigidos por Gómez Cora.

Foto: Prensa Los Pumas Seven
Por Sitio Andino Deportes

La Selección de rugby 7 de Argentina cayó en la final del Seven World Championship de Hong Kong y se quedó con el segundo puesto del certamen. No hubo competencia ante Sudáfrica, que lo superó por 35 a 7 en una final que los africanos dominaron desde el minuto 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas7arg/status/2045829703101984974&partner=&hide_thread=false

Los Blitzboks dominaron durante todo el encuentro y se quedaron con un contundente y merecido triunfo. Golpearon en los momentos justos y aprovecharon al máximo cada error del combinado argentino.

Lee además
MArcos Moneta, una de las figuras en la gran victoria ante Fiji.

Triunfazo ante Fiji y Los Pumas Seven se metieron en semifinales: cuándo se juega el duelo clave ante España
Los Pumas 7s tuvieron un inicio sólido en Hong Kong y van por más

Inicio demoledor de Los Pumas 7's en Hong Kong con dos triunfos clave

Los campeones sumaron a través de Tristan Leyds, Selvyn Davids (en dos ocasiones), Ryan Oosthuizen y Shilton van Wyk, mientras que Argentina había igualado parcialmente (7 a 7) por intermedio de Santino Zangara (posterior conversión de Santiago Vera Feld). De esta forma, los dirigidos por Santiago Gómez Cora quedaron en la segunda colocación y sumaron 18 puntos para la tabla general, tras la primera etapa del SVNS World Championship.

Embed - Los Pumas 7s on Instagram: "¡Medalla de plata en Hong Kong! El seleccionado argentino finalizó en segundo lugar de la primera etapa del SVNS World Championship Series. ¡Vamos que esto recién empieza! Santino Zangara Santiago Vera Feld Seven de Valladolid 29 al 31 de mayo"
View this post on Instagram

Formación: 3- Santino Zangara, 1- Matteo Graziano, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 11- Luciano González Rizzoni, 9- Pedro de Haro, 13- Marcos Moneta, 2- Santiago Vera Feld.

Suplentes: 4- Gregorio Pérez Pardo, 14- Joaquín Pellandini, 12- Sebastián Dubuc, 15- Juan Patricio Batac.

El gran triunfo de Los Pumas Seven en semifinales ante España

Previo al duelo definitivo ante los africanos, los de Gómez Cora se despacharon con un triunfazo ante España en semifinales (el segundo en el mismo torneo, ya que lo había vencido en zonas de Grupo por 38-14) por 19 a 12, en la madrugada argentina.

En un partido extremadamente parejo, lograron sacarse de encima a un durísimo España para avanzar al gran duelo ante Sudáfrica. Sin embargo, en menos de un minuto ya perdían por una conquista de Los Leones 7's, pero supieron reponerse con tries de Matteo Graziano y Santino Zangara.

Los ibéricos no se rendirían fácilmente e igualaron las acciones 12-12, pero cerca del final, los argentinos armaron una gran combinación y Sebastián Dubuc se escapó abajo de los palos para terminar de liquidar la historia.

Embed - Los Pumas 7s on Instagram: "Tries finalistas ¡Clasificados a una nueva final! "
View this post on Instagram

Formación: 3- Santino Zangara, 1- Matteo Graziano, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 2- Santiago Vera Feld, 11- Luciano González Rizzoni, 9- Pedro de Haro, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 10- Santiago Mare, 4- Gregorio Pérez Pardo, 14- Joaquín Pellandini, 12- Sebastián Dubuc, 15- Juan Patricio Batac.

Temas
Seguí leyendo

River y Boca paralizan el país en el Monumental

Domingo mendocino en el Torneo Federal A con FADEP y un cruce clave entre Huracán y San Martín

Empate que sirve: Maipú no pudo romper el cero ante Patronato

La gloria y el dolor en un mismo partido para Julián Álvarez: por qué La Araña nunca olvidará la final de la Copa del Rey 2026

Pobre empate del Tomba ante San Miguel en el Gambarte, que lo aleja de la punta

Podio continental para una mendocina en el Panamericano de Mountain Bike

Lionel Messi compró un club de fútbol y tiene un ambicioso proyecto

Dale que va con Francisco Cerúndolo que arrasó y se metió entre los mejores en Múnich

LO QUE SE LEE AHORA
Maipú se llevó un empate sin goles en un duelo exigente ante Patronato

Empate que sirve: Maipú no pudo romper el cero ante Patronato

Las Más Leídas

Emotivo homenaje a Pocho Sosa en la Ciudad de Mendoza: declarado Vecino Destacado

Pocho Sosa, protagonista de un tributo inolvidable que conmovió a toda la Ciudad

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 19 de abril

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 19 de abril

Telekino: de cuánto es el nuevo pozo y a qué hora se sortea este domingo 19 de abril

Telekino: de cuánto es el nuevo pozo y a qué hora se sortea este domingo 19 de abril

Desaparición en Godoy Cruz: buscan a un hombre desde el martes y crece la angustia familiar

Salió de su casa y nunca volvió: misterio por la desaparición de un hombre en Godoy Cruz

Impresionante vuelco en Ciudad: sobrevivieron de milagro

Impresionante vuelco en Ciudad: sobrevivieron de milagro