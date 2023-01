Se fue de Boca por la puerta de atrás y ya tiene nuevo club

image.png

En los primeros días de este 2023 Zambrano dio su parecer sobre la intempestiva salida de Boca al apreciar que lo sucedido "fue totalmente raro. No me esperaba nada de lo que pasó, pero son cosas que ocurren en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, porque rompimos el contrato mutuamente, así que me fui tranquilo".

"Porque siempre fui leal. La prensa argentina siempre va a hablar; bien o mal, pero siempre habla. Ellos decían cosas hablan sin pruebas, pero todos saben cómo se maneja esto, así que de mi parte me voy tranquilo. Siempre fui leal con todos y lo positivo es que además lo hice como campeón", cerró el internacional peruano que había llegado a Boca en 2019.