Se entregan los The Best: qué argentinos están nominados

La FIFA está a punto de celebrar una nueva edición de los prestigiosos Premios The Best de la FIFA , que reconocerán a los mejores jugadores , entrenadores y equipos del fútbol mundial. Este esperado evento marca el cierre de la temporada y rinde homenaje a las figuras más destacadas del deporte.

A diferencia de años anteriores, este año los Premios The Best serán entregados de manera virtual el martes 17 de diciembre a las 14:00 horas de Argentina. La tradicional gala no se llevará a cabo debido a dificultades en el calendario de la FIFA, según informaron los diarios españoles Marca y AS.