Se dieron a conocer más detalles sobre el "gualicho" del "Papu" Gómez

Diversión Alejandro Garnacho y su particular festejo de cumpleaños

image.png

En medio de la charla, Granados se sorprendió ante la llegada de un mensaje a su celular. “Atención. Me escribe la mujer de uno de los pilares de la Selección Argentina y me dice: ‘No es verdad”, sentenció conductor mientras leía la pantalla del teléfono. No se develó la identidad de quien envió el texto, pero desde la intimidad de la Albiceleste parecen mantener la línea que sostuvo Leandro Paredes cuando se le preguntó sobre el tema y quien alegó que “salió de internet”.