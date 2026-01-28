Se calienta la relación: Barros Schelotto y Tevez se sacaron chispas en conferencia de prensa

Antes del encuentro entre Vélez Sarsfield y Talleres, Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse, generando polémica. En la conferencia de prensa posterior, ambos explicaron su decisión y dejaron en evidencia la distancia entre ellos. A continuación, todos los detalles.

Qué dijeron Barros Schelotto y Tevez tras evitar saludarse Guillermo Barros Schelotto fue consultado sobre la actitud del Apache y respondió con tranquilidad: “Por nada en especial, no hay ningún motivo por el cual saludarnos o no. A veces se saluda, a veces no. No tengo nada que decir; si tuviera algo que decir de Tevez, se lo diría personalmente a él”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sc_espn/status/2016436085799481368?s=46&partner=&hide_thread=false "SI TUVIERA ALGO QUE DECIR DE TEVEZ SE LO DIRÍA A ÉL"



Guillermo Barros Schelotto pic.twitter.com/QI84w98zyp — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 Más tarde, Tevez, entre frases cortas y algo nervioso, aclaró que prefería no hablar del tema, dejando en claro que la relación entre ambos sigue siendo distante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sc_espn/status/2016428534915363258?s=46&partner=&hide_thread=false GUILLERMO BARROS SCHELOTTO - CARLITOS TEVEZ: ¿relación rota?



La reacción del Apache lo dice todo... pic.twitter.com/WLq6226xPG — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 Esta tensión no es nueva: la historia entre los exfutbolistas viene cargada de momentos conflictivos, desde la salida de Tevez a China cuando Barros Schelotto dirigía Boca, hasta la final de la Libertadores 2018 en Madrid, cuando la demora de Tevez para ingresar al campo potenció los roces entre ambos.

