Se calienta la relación: Barros Schelotto y Tevez se sacaron chispas en conferencia de prensa

Antes del encuentro entre Vélez Sarsfield y Talleres, Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse, generando polémica. En la conferencia de prensa posterior, ambos explicaron su decisión y dejaron en evidencia la distancia entre ellos. A continuación, todos los detalles.
Qué dijeron Barros Schelotto y Tevez tras evitar saludarse
Guillermo Barros Schelotto fue consultado sobre la actitud del Apache y respondió con tranquilidad: “Por nada en especial, no hay ningún motivo por el cual saludarnos o no. A veces se saluda, a veces no. No tengo nada que decir; si tuviera algo que decir de Tevez, se lo diría personalmente a él”.
Esta tensión no es nueva: la historia entre los exfutbolistas viene cargada de momentos conflictivos, desde la salida de Tevez a China cuando Barros Schelotto dirigía Boca, hasta la final de la Libertadores 2018 en Madrid, cuando la demora de Tevez para ingresar al campo potenció los roces entre ambos.