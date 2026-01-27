27 de enero de 2026
{}
Independiente Rivadavia juega anta Huracán: a qué hora y dónde ver el partido

La Lepra enfrenta de visitante al Globo por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Conocé el horario, dónde verlo y todo lo que debés saber.

Foto: prensa CSIR
Por Sitio Andino Deportes

Independiente Rivadavia y Huracán se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Por la Zona B, será un duelo exigente: la Lepra afrontará su primer compromiso como visitante, sin Álex Arce, mientras que el Globo buscará sumar de a tres tras haber debutado con un empate.

El partido será arbitrado por Juan Pafundi y se disputará este miércoles desde las 20.00, con transmisión en vivo de ESPN Premium.

Resumen del encuentro

Los minutos iniciales le sentaron bien a la Lepra, que estuvo a punto de abrir el marcador apenas al primer minuto. Fabrizio Sartori aprovechó un despeje fallido de la defensa del Globo, pero el remate de zurda se fue desviado, muy cerca del arco.

Embed

Minutos más tarde, el equipo de Berti pasó un susto a los 10 minutos tras una falta peligrosa de Leonard Costa, cerca del área penal. Sin embargo, el árbitro Juan Pafundi solo mostró tarjeta amarilla y determinó que no hubo penal, ya que la infracción se produjo a centímetros del área visitante.

En un partido de ritmo lento y con escasas situaciones de peligro, el equipo de Parque Patricios dio el primer golpe a los 38 minutos, cuando Jordy Caicedo recibió un centro rasante de Óscar Cortés que lo dejó en posición para definir junto al palo izquierdo.

Embed

La Lepra visita a Huracán por la fecha 2

El equipo dirigido por Jesús Berti intentará dar el golpe en Parque Patricios luego de un debut positivo, con victoria 2 a 1 ante Atlético Tucumán en Mendoza. Además, llega con confianza tras defender su título en la Copa Argentina, donde eliminó a Estudiantes de Caseros.

Del otro lado, el conjunto de Diego Martínez, que mantiene un historial reciente favorable ante Independiente Rivadavia, con dos triunfos y un empate en sus últimos tres cruces por la Liga Profesional, buscará recuperarse tras igualar 1 a 1 frente a Banfield en la primera jornada.

Lo que se viene para la Lepra

El próximo compromiso de Independiente Rivadavia será ante Sarmiento de Junín, por la tercera fecha del certamen. El encuentro se jugará en Mendoza el 27 de febrero, desde las 21.15.

El resumen de Independiente Rivadavia - Huracán

Embed

Los resultados del fútbol de AFA

Embed

Las posiciones del fútbol de AFA

Embed

