Independiente Rivadavia juega anta Huracán: a qué hora y dónde ver el partido

Independiente Rivadavia y Huracán se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 en el estadio Tomás Adolfo Ducó . Por la Zona B , será un duelo exigente: la Lepra afrontará su primer compromiso como visitante , sin Álex Arce , mientras que el Globo buscará sumar de a tres tras haber debutado con un empate .

El partido será arbitrado por Juan Pafundi y se disputará este miércoles desde las 20.00 , con transmisión en vivo de ESPN Premium .

juega el Azul Lo que hay que saber del duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por el Apertura

triunfo azul En su cumpleaños, la Lepra festejó una victoria sufrida por 2-1 ante Atlético Tucumán

Los minutos iniciales le sentaron bien a la Lepra , que estuvo a punto de abrir el marcador apenas al primer minuto. Fabrizio Sartori aprovechó un despeje fallido de la defensa del Globo , pero el remate de zurda se fue desviado , muy cerca del arco.

Minutos más tarde, el equipo de Berti pasó un susto a los 10 minutos tras una falta peligrosa de Leonard Costa , cerca del área penal. Sin embargo, el árbitro Juan Pafundi solo mostró tarjeta amarilla y determinó que no hubo penal , ya que la infracción se produjo a centímetros del área visitante .

CASI SE ABRE EL MARCADOR AL MINUTO DE JUEGO EN EL DUCÓ: Sartori se perdió el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Huracán. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9LoB6RQWW7

En un partido de ritmo lento y con escasas situaciones de peligro, el equipo de Parque Patricios dio el primer golpe a los 38 minutos, cuando Jordy Caicedo recibió un centro rasante de Óscar Cortés que lo dejó en posición para definir junto al palo izquierdo.

Embed CONTRA PERFECTA Y FESTEJO EN EL DUCÓ: Jordy Caicedo firmó el 1-0 de Huracán contra Independiente Rivadavia.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6ZHsvQUcZs — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026

La Lepra visita a Huracán por la fecha 2

El equipo dirigido por Jesús Berti intentará dar el golpe en Parque Patricios luego de un debut positivo, con victoria 2 a 1 ante Atlético Tucumán en Mendoza. Además, llega con confianza tras defender su título en la Copa Argentina, donde eliminó a Estudiantes de Caseros.

Del otro lado, el conjunto de Diego Martínez, que mantiene un historial reciente favorable ante Independiente Rivadavia, con dos triunfos y un empate en sus últimos tres cruces por la Liga Profesional, buscará recuperarse tras igualar 1 a 1 frente a Banfield en la primera jornada.

Lo que se viene para la Lepra

El próximo compromiso de Independiente Rivadavia será ante Sarmiento de Junín, por la tercera fecha del certamen. El encuentro se jugará en Mendoza el 27 de febrero, desde las 21.15.

El resumen de Independiente Rivadavia - Huracán

Embed

Los resultados del fútbol de AFA

Embed

Las posiciones del fútbol de AFA