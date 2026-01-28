28 de enero de 2026
Torneo Apertura 2026: qué partidos se juegan este miércoles 28 de enero

Este miércoles continúa la segunda fecha del torneo apertura de la Liga Profesional de Fútbol Argentino con importantes partidos.

Boca visita a Estudiantes en La Plata en un duelo que promete.

Este miércoles 28 de enero, la Liga Profesional de Fútbol Argentino presentará una jornada clave de la segunda fecha del torneo apertura 2026, con varios partidos que prometen emoción para los fanáticos del fútbol argentino y una agenda intensa de partidos desde la tarde hasta la noche.

La actividad arrancará a las 17 horas cuando Aldosivi se enfrente a Barracas Central, un duelo correspondiente a la Zona B del torneo apertura en el que ambos equipos buscarán sus primeros puntos del campeonato.

Qué partidos se juegan hoy en el torneo apertura en la Liga Profesional de Fútbol

A las 19, uno de los encuentros más interesantes de la jornada pondrá frente a frente a Racing Club y Rosario Central. Este encuentro, también por la Zona B de la Liga Profesional de Fútbol, llega con la Academia intentando sumar de a tres en casa frente a un Central que busca recuperar terreno en el arranque del torneo apertura.

river gimnasia
El Lobo platense, en su última visita a River por la Liga Profesional de Fútbol, logró una enorme victoria.

Más tarde, a las 20, River Plate recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Más Monumental. El conjunto millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, buscará imponer su fortaleza ante un Gimnasia que quiere dar el golpe en uno de los estadios más exigentes del país.

Finalmente, el plato fuerte de la noche será el enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, programado para las 22.15 horas. Este duelo de grandes marcas la atención en la Zona A del torneo apertura, con Boca buscando continuar su buen inicio y Estudiantes defendiendo su localía.

La jornada completa del miércoles 28 de enero en la Liga Profesional de Fútbol será clave para empezar a perfilar la tabla en el torneo apertura 2026, con equipos grandes buscando afirmarse y los equipos chicos queriendo dar sorpresa.

