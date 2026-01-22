Lo que hay que saber del duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por el Apertura

Independiente Rivadavia vuelve al Gargantini para su estreno como local en el Apertura 2026.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia tendrá este viernes desde las 22:15hs (TNT Sports) su primer gran desafío como local en el Torneo Apertura 2026 , cuando reciba a Atlético Tucumán en el estadio Bautista Gargantini , en un cruce que marcará el inicio formal de su camino en la temporada de Liga Profesional.

La Lepra llega con el envión de haber comenzado el año con el pie derecho: defendió el título de la Copa Argentina con un sólido triunfo 2-0 ante Estudiantes de Caseros , en La Pedrera de San Luis, y ahora buscará trasladar ese impulso al campeonato local.

El equipo dirigido por Alfredo Berti encara el Apertura con la premisa de ser protagonista, sostener la regularidad y sumar en todas las tablas , sin descuidar el horizonte internacional que tendrá al club compitiendo por primera vez en la Copa Libertadores 2026 .

El estreno en el Gargantini aparece como una oportunidad clave para afirmar identidad , hacerse fuerte ante su gente y comenzar a construir un torneo largo, exigente y con márgenes mínimos.

Los refuerzos de Independiente Rivadavia

Rodrigo Atencio (extremo)

Kevin Vázquez (mediocampista)

Bautista Dadín (delantero)

Nahuel Arena (defensor)

Juan Manuel Elordi (lateral izquierdo)

José Florentín (mediocampista)

Ramiro Macagno (arquero)

Stefano Moreyra (volante)

Diego Crego (extremo)

Santiago Cena (defensor)

Emmanuel Gómez Riga (arquero)

Atlético Tucumán, un rival exigente para medir el arranque

Del otro lado estará Atlético Tucumán, un equipo que suele incomodar, con experiencia en Primera División y acostumbrado a disputar partidos cerrados, pero que en los últimos tiempos peleó más abajo que arriba. El Decano buscará arruinar la fiesta en el Parque, mientras que la Lepra intentará imponer condiciones desde el inicio.

Lo que se viene para la Lepra

Vale recordar, que el próximo compromiso para el Club sportivo Independiente Rivadavia será el venidero martes ante Huracán de visitante, en Parque Patricios, desde las 20hs.