22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
juega el Azul

Lo que hay que saber del duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por el Apertura

El Club Sportivo Independiente Rivadavia se mide con el Decano por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

Independiente Rivadavia vuelve al Gargantini para su estreno como local en el Apertura 2026.

Independiente Rivadavia vuelve al Gargantini para su estreno como local en el Apertura 2026.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia tendrá este viernes desde las 22:15hs (TNT Sports) su primer gran desafío como local en el Torneo Apertura 2026, cuando reciba a Atlético Tucumán en el estadio Bautista Gargantini, en un cruce que marcará el inicio formal de su camino en la temporada de Liga Profesional.

La Lepra llega con el envión de haber comenzado el año con el pie derecho: defendió el título de la Copa Argentina con un sólido triunfo 2-0 ante Estudiantes de Caseros, en La Pedrera de San Luis, y ahora buscará trasladar ese impulso al campeonato local.

Lee además
La Lepra avanza a paso firme.
ganó el Azul

La victoria de Independiente Rivadavia y cómo sigue la Copa Argentina
La Lepra quiere ser protagonista, en tanto que el Lobo buscará sumar en la tabla de abajo.
el detalle completo

La Lepra y el Lobo inician su camino en el Torneo Apertura: mirá el calendario
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2014008005310796223&partner=&hide_thread=false

Un debut en casa con ambición y objetivos claros para la Lepra

El equipo dirigido por Alfredo Berti encara el Apertura con la premisa de ser protagonista, sostener la regularidad y sumar en todas las tablas, sin descuidar el horizonte internacional que tendrá al club compitiendo por primera vez en la Copa Libertadores 2026.

El estreno en el Gargantini aparece como una oportunidad clave para afirmar identidad, hacerse fuerte ante su gente y comenzar a construir un torneo largo, exigente y con márgenes mínimos.

Los refuerzos de Independiente Rivadavia

  • Rodrigo Atencio (extremo)
  • Kevin Vázquez (mediocampista)
  • Bautista Dadín (delantero)
  • Nahuel Arena (defensor)
  • Juan Manuel Elordi (lateral izquierdo)
  • José Florentín (mediocampista)
  • Ramiro Macagno (arquero)
  • Stefano Moreyra (volante)
  • Diego Crego (extremo)
  • Santiago Cena (defensor)
  • Emmanuel Gómez Riga (arquero)

Atlético Tucumán, un rival exigente para medir el arranque

Del otro lado estará Atlético Tucumán, un equipo que suele incomodar, con experiencia en Primera División y acostumbrado a disputar partidos cerrados, pero que en los últimos tiempos peleó más abajo que arriba. El Decano buscará arruinar la fiesta en el Parque, mientras que la Lepra intentará imponer condiciones desde el inicio.

Lo que se viene para la Lepra

Vale recordar, que el próximo compromiso para el Club sportivo Independiente Rivadavia será el venidero martes ante Huracán de visitante, en Parque Patricios, desde las 20hs.

Temas
Seguí leyendo

Qué pasó con el pase de Sebastian Villa a River Plate

Ultimátum para Sebastián Villa: ¿México, Brasil o quedarse en Mendoza?

La Lepra venció 2-0 a Estudiantes y arrancó con todo la defensa del título en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia suma gol joven: Bautista Dadín llega a préstamo desde River

Independiente Rivadavia – Estudiantes: venta de entradas para la Copa Argentina

La Liga Nacional de Vóley Femenino se presenta en Mendoza con 16 equipos y ascensos en juego

Los Gladiadores sellaron el pasaje al Mundial de Handball con una goleada ante Uruguay

Gimnasia debuta en Primera ante Central Córdoba: hora y dónde verlo

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo tiene una parada difícil.
dale lobo

Gimnasia debuta en Primera ante Central Córdoba: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales, quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Un festejo que terminó en tragedia

"Empezó a largar tiros para todos lados": el duro relato de un joven que presenció el crimen del adolescente en Godoy Cruz

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341

Aquel crimen desató una fuerte reacción social y política sin precedentes en la provincia
Violencia armada

Villa Hipódromo, escenario de dos crímenes que marcaron a Godoy Cruz con casi 20 años de diferencia

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei
Alarma en Suiza

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei

Conocé el reporte meteorológico para este jueves 22 de enero.
El clima

Sigue el calor y habrá tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza