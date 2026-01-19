La victoria de Independiente Rivadavia y cómo sigue la Copa Argentina

La Copa Argentina 2026 comenzó a disputarse y volvió a poner en escena uno de los torneos más atractivos del fútbol argentino. Partido único, sedes neutrales y un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores convierten al certamen en una competencia sin margen de error. Con los primeros encuentros disputados, el cuadro ya empezó a tomar forma.
Independiente Rivadavia y Lanús, los primeros clasificados
En el otro encuentro del domingo, Lanús goleó 4-1 a Sarmiento de La Banda y también selló su pase de ronda. El Granate se impuso con goles de Marcelino Moreno (dos, uno de penal), Rodrigo Castillo y un autogol de Guillermo Guzmán, mientras que Alfredo Israel Roldán marcó el descuento. En 16avos, Lanús enfrentará al ganador de Instituto–Atlanta.
Un cuadro armado para evitar clásicos en la Copa Argentina
Tal como ocurrió en la edición anterior, la organización dispuso un esquema que evita cruces clásicos hasta eventuales finales.
Así, River y Boca, Independiente y Racing, San Lorenzo y Huracán, Rosario Central y Newell’s, Belgrano y Talleres y Gimnasia y Estudiantes quedaron ubicados en sectores opuestos, sosteniendo el atractivo competitivo del torneo.
Presencia mendocina y expectativa provincial
Además del campeón Independiente Rivadavia, Mendoza contará con otros representantes. Godoy Cruz enfrentará a Deportivo Morón, Deportivo Maipú se medirá con Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará ante Gimnasia y Tiro de Salta, en una edición que promete cruces exigentes y atención provincial.
Resultados disputados en 32avos de final
Independiente Rivadavia 2 (Á. Arce y G. Ríos) – Estudiantes de Buenos Aires 0
Lanús 4 (Marcelino Moreno x2, Rodrigo Castillo y Guillermo Guzmán e/c) – Sarmiento de La Banda 1 (Alfredo Israel Roldán)
Calendario completo de los 32avos de final
Lunes 19 de enero
Estudiantes (LP) – Ituzaingó
Miércoles 21 de enero
Argentinos Juniors – Midland
Miércoles 4 de febrero
Platense – Argentino (Monte Maíz)
Talleres (Cba.) – Argentino de Merlo
Jueves 5 de febrero
Deportivo Riestra – Deportivo Maipú (Mza.)
Barracas Central – Temperley
Miércoles 11 de febrero
Central Córdoba (SE) – Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Rosario Central – Sportivo Belgrano (San Francisco)
Martes 17 de febrero
Aldosivi – San Miguel
Tigre – Claypole
River Plate – Ciudad de Bolívar
Martes 24 de febrero
Boca Juniors – Gimnasia de Chivilcoy
Miércoles 25 de febrero
San Martín (SJ) – Deportivo Madryn
Godoy Cruz (Mza.) – Deportivo Morón
Viernes 20 de marzo
San Lorenzo – Deportivo Rincón
Miércoles 25 de marzo
Banfield – Real Pilar
Atlético Tucumán – Sportivo Barracas
Viernes 27 de marzo
Belgrano (Cba.) – Atlético de Rafaela
Independiente – Atenas (Río IV)
Sábado 28 de marzo
Racing Club – San Martín (Formosa)
Domingo 29 de marzo
Newell’s Old Boys – Acassuso
Huracán – Olimpo (Bahía Blanca)
Martes 31 de marzo
Unión – Agropecuario
Instituto – Atlanta
Miércoles 1 de abril
Defensa y Justicia – Chaco For Ever
Martes 7 de abril
Estudiantes (Río IV) – San Martín (Tucumán)
Vélez Sarsfield – Deportivo Armenio
Gimnasia y Esgrima (Mza.) – Gimnasia y Tiro (Salta)