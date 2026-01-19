19 de enero de 2026
ganó el Azul

La victoria de Independiente Rivadavia y cómo sigue la Copa Argentina

El Club Sportivo Independiente Rivadavia superó la primera fase de la Copa Argentina de fútbol. Mirá todo lo que se viene.

La Lepra avanza a paso firme.

Por Sitio Andino Deportes

La Copa Argentina 2026 comenzó a disputarse y volvió a poner en escena uno de los torneos más atractivos del fútbol argentino. Partido único, sedes neutrales y un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores convierten al certamen en una competencia sin margen de error. Con los primeros encuentros disputados, el cuadro ya empezó a tomar forma.

La Lepra lo ganó bien (Foto: Copa Argentina Oficial).
el único campeón de cuyo

La Lepra venció 2-0 a Estudiantes y arrancó con todo la defensa del título en la Copa Argentina
defiende el título

Independiente Rivadavia – Estudiantes: venta de entradas para la Copa Argentina
Independiente Rivadavia y Lanús, los primeros clasificados

En el otro encuentro del domingo, Lanús goleó 4-1 a Sarmiento de La Banda y también selló su pase de ronda. El Granate se impuso con goles de Marcelino Moreno (dos, uno de penal), Rodrigo Castillo y un autogol de Guillermo Guzmán, mientras que Alfredo Israel Roldán marcó el descuento. En 16avos, Lanús enfrentará al ganador de Instituto–Atlanta.

Un cuadro armado para evitar clásicos en la Copa Argentina

Tal como ocurrió en la edición anterior, la organización dispuso un esquema que evita cruces clásicos hasta eventuales finales.

Así, River y Boca, Independiente y Racing, San Lorenzo y Huracán, Rosario Central y Newell’s, Belgrano y Talleres y Gimnasia y Estudiantes quedaron ubicados en sectores opuestos, sosteniendo el atractivo competitivo del torneo.

Presencia mendocina y expectativa provincial

Además del campeón Independiente Rivadavia, Mendoza contará con otros representantes. Godoy Cruz enfrentará a Deportivo Morón, Deportivo Maipú se medirá con Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará ante Gimnasia y Tiro de Salta, en una edición que promete cruces exigentes y atención provincial.

Resultados disputados en 32avos de final

Independiente Rivadavia 2 (Á. Arce y G. Ríos) – Estudiantes de Buenos Aires 0

Lanús 4 (Marcelino Moreno x2, Rodrigo Castillo y Guillermo Guzmán e/c) – Sarmiento de La Banda 1 (Alfredo Israel Roldán)

Calendario completo de los 32avos de final

Lunes 19 de enero

Estudiantes (LP) – Ituzaingó

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors – Midland

Miércoles 4 de febrero

Platense – Argentino (Monte Maíz)

Talleres (Cba.) – Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra – Deportivo Maipú (Mza.)

Barracas Central – Temperley

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (SE) – Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Rosario Central – Sportivo Belgrano (San Francisco)

Martes 17 de febrero

Aldosivi – San Miguel

Tigre – Claypole

River Plate – Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca Juniors – Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín (SJ) – Deportivo Madryn

Godoy Cruz (Mza.) – Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo – Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Banfield – Real Pilar

Atlético Tucumán – Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

Belgrano (Cba.) – Atlético de Rafaela

Independiente – Atenas (Río IV)

Sábado 28 de marzo

Racing Club – San Martín (Formosa)

Domingo 29 de marzo

Newell’s Old Boys – Acassuso

Huracán – Olimpo (Bahía Blanca)

Martes 31 de marzo

Unión – Agropecuario

Instituto – Atlanta

Miércoles 1 de abril

Defensa y Justicia – Chaco For Ever

Martes 7 de abril

Estudiantes (Río IV) – San Martín (Tucumán)

Vélez Sarsfield – Deportivo Armenio

Gimnasia y Esgrima (Mza.) – Gimnasia y Tiro (Salta)

Miércoles 8 de abril

Sarmiento (Junín) – Tristán Suárez

Gimnasia y Esgrima (LP) – Camioneros

