La victoria de Independiente Rivadavia y cómo sigue la Copa Argentina

La Copa Argentina 2026 comenzó a disputarse y volvió a poner en escena uno de los torneos más atractivos del fútbol argentino. Partido único, sedes neutrales y un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores convierten al certamen en una competencia sin margen de error. Con los primeros encuentros disputados, el cuadro ya empezó a tomar forma.

El arranque tuvo protagonismo mendocino . Independiente Rivadavia, campeón vigente, abrió la defensa del título con una victoria 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires, gracias a los goles de Álex Arce y Gonzalo Ríos. La Lepra avanzó a los 16avos de final , donde enfrentará al ganador del cruce entre Tigre y Claypole , con la ilusión intacta de repetir la histórica campaña del año pasado.

En el otro encuentro del domingo, Lanús goleó 4-1 a Sarmiento de La Banda y también selló su pase de ronda. El Granate se impuso con goles de Marcelino Moreno (dos, uno de penal), Rodrigo Castillo y un autogol de Guillermo Guzmán , mientras que Alfredo Israel Roldán marcó el descuento. En 16avos, Lanús enfrentará al ganador de Instituto–Atlanta .

Tal como ocurrió en la edición anterior, la organización dispuso un esquema que evita cruces clásicos hasta eventuales finales .

Así, River y Boca, Independiente y Racing, San Lorenzo y Huracán, Rosario Central y Newell’s, Belgrano y Talleres y Gimnasia y Estudiantes quedaron ubicados en sectores opuestos, sosteniendo el atractivo competitivo del torneo.

Presencia mendocina y expectativa provincial

Además del campeón Independiente Rivadavia, Mendoza contará con otros representantes. Godoy Cruz enfrentará a Deportivo Morón, Deportivo Maipú se medirá con Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará ante Gimnasia y Tiro de Salta, en una edición que promete cruces exigentes y atención provincial.

Resultados disputados en 32avos de final

Independiente Rivadavia 2 (Á. Arce y G. Ríos) – Estudiantes de Buenos Aires 0

Lanús 4 (Marcelino Moreno x2, Rodrigo Castillo y Guillermo Guzmán e/c) – Sarmiento de La Banda 1 (Alfredo Israel Roldán)

Calendario completo de los 32avos de final

Lunes 19 de enero

Estudiantes (LP) – Ituzaingó

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors – Midland

Miércoles 4 de febrero

Platense – Argentino (Monte Maíz)

Talleres (Cba.) – Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra – Deportivo Maipú (Mza.)

Barracas Central – Temperley

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (SE) – Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Rosario Central – Sportivo Belgrano (San Francisco)

Martes 17 de febrero

Aldosivi – San Miguel

Tigre – Claypole

River Plate – Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca Juniors – Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín (SJ) – Deportivo Madryn

Godoy Cruz (Mza.) – Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo – Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Banfield – Real Pilar

Atlético Tucumán – Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

Belgrano (Cba.) – Atlético de Rafaela

Independiente – Atenas (Río IV)

Sábado 28 de marzo

Racing Club – San Martín (Formosa)

Domingo 29 de marzo

Newell’s Old Boys – Acassuso

Huracán – Olimpo (Bahía Blanca)

Martes 31 de marzo

Unión – Agropecuario

Instituto – Atlanta

Miércoles 1 de abril

Defensa y Justicia – Chaco For Ever

Martes 7 de abril

Estudiantes (Río IV) – San Martín (Tucumán)

Vélez Sarsfield – Deportivo Armenio

Gimnasia y Esgrima (Mza.) – Gimnasia y Tiro (Salta)

Miércoles 8 de abril

Sarmiento (Junín) – Tristán Suárez

Gimnasia y Esgrima (LP) – Camioneros