La AFA extiende el mercado de pases y habrá una semana extra de incorporaciones en el fútbol argentino

El libro de pases cerrará el 27 de enero y se superpondrá con el inicio del Torneo Apertura, según lo informó la criticada AFA. Mirá el detalle.

La AFA resolvió ampliar el mercado de pases una semana más, con la competencia oficial ya en marcha.&nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió extender una semana el mercado de pases de verano, que ya no cerrará este martes 20 de enero sino el martes 27, en una decisión que impacta de lleno en la planificación de los clubes y se superpone con el inicio del Torneo Apertura de fútbol 2026.

La medida, que aguarda confirmación formal, permitirá seguir incorporando futbolistas con la competencia oficial ya comenzada, ya que la primera fecha del Apertura se pondrá en marcha este jueves 22 de enero.

La extensión no altera, sin embargo, la excepción vigente para transferencias al exterior: los clubes que vendan o cedan jugadores fuera del país una vez cerrado el mercado local podrán incorporar hasta el 21 de marzo, tal como estaba previsto.

Boca respira y River evalúa oportunidades

En este contexto, la ampliación del plazo representa un alivio para Boca, que llega con varias gestiones abiertas y la necesidad de reforzar su plantel. En River, en tanto, la ventana extra podría reactivar negociaciones de último momento si aparece una oportunidad conveniente en estos días adicionales.

Con el torneo a punto de comenzar y el libro de pases todavía abierto, el mercado promete seguir activo, con movimientos que pueden alterar los planes iniciales de varios equipos de la Liga Profesional.

