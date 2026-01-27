Gimnasia y Esgrima enfrenta a San Lorenzo: a qué hora y dónde ver el debut de local

Por Sitio Andino Deportes







Este martes, Gimnasia de Mendoza se enfrenta a San Lorenzo de Almagro en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. En esta nota te contamos el horario del partido, dónde verlo en vivo y todo lo que necesitás saber del encuentro.

Gimnasia de Mendoza (2) El Lobo mendocino hará su debut de local en primera división Todo lo que debés saber del partido entre Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo El elenco mendocino tendrá su esperado debut en casa en la máxima categoría del fútbol argentino, enfrentando a San Lorenzo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

Según la información oficial, el encuentro se jugará a las 20 horas, y se espera un gran recibimiento por parte de los hinchas locales. El árbitro designado para el partido será Ariel Penel.

El Lobo llega a este enfrentamiento tras conseguir una importante victoria por 1-0 frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, mostrando un rendimiento sólido. Por su parte, San Lorenzo busca recuperarse tras una dura derrota como local ante Lanús.

Posibles formaciones: Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi. San Lorenzo: Orlando Gill; Ramiro López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude. Todos aquellos interesados en seguir este esperado encuentro podrán verlo en vivo a través de TNT Sports. Si querés estar al tanto de todas las novedades del deporte, tanto local como nacional e internacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.