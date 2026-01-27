27 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Imperdible

Gimnasia y Esgrima enfrenta a San Lorenzo: a qué hora y dónde ver el debut de local

Este martes, Gimnasia de Mendoza enfrenta a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá el horario, dónde verlo y todo lo que debés saber.

Gimnasia y Esgrima enfrenta a San Lorenzo: a qué hora y dónde ver el debut de local

Gimnasia y Esgrima enfrenta a San Lorenzo: a qué hora y dónde ver el debut de local

Por Sitio Andino Deportes

Este martes, Gimnasia de Mendoza se enfrenta a San Lorenzo de Almagro en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. En esta nota te contamos el horario del partido, dónde verlo en vivo y todo lo que necesitás saber del encuentro.

Gimnasia de Mendoza (2)
El Lobo mendocino hará su debut de local en primera división

El Lobo mendocino hará su debut de local en primera división

Todo lo que debés saber del partido entre Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo

El elenco mendocino tendrá su esperado debut en casa en la máxima categoría del fútbol argentino, enfrentando a San Lorenzo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

Lee además
San Lorenzo debutó con una derrota y ahora lo espera el Lobo. 
debut con derrota

Lo espera el Lobo: San Lorenzo viaja a Mendoza con la obligación de ganar
El debutante Simoni convirtió el primer tanto del Mensana.
Dale Lobo

Debut sólido para Gimnasia, que ganó en Santiago en su vuelta a Primera ante Central Córdoba por 1 a 0

Según la información oficial, el encuentro se jugará a las 20 horas, y se espera un gran recibimiento por parte de los hinchas locales. El árbitro designado para el partido será Ariel Penel.

El Lobo llega a este enfrentamiento tras conseguir una importante victoria por 1-0 frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, mostrando un rendimiento sólido. Por su parte, San Lorenzo busca recuperarse tras una dura derrota como local ante Lanús.

Posibles formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ramiro López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Todos aquellos interesados en seguir este esperado encuentro podrán verlo en vivo a través de TNT Sports. Si querés estar al tanto de todas las novedades del deporte, tanto local como nacional e internacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

La Lepra y el Lobo inician su camino en el Torneo Apertura: mirá el calendario

La decisión de Marcos Rojo con su futuro entre Racing y Estudiantes

El Tetratlón de San Rafael volvió a brillar en El Nihuil

Franco Colapinto: una de cal y otra de arena en Barcelona

Godoy Cruz en la Primera Nacional: cuándo debuta y todo lo que hay que saber del primer partido

Alan Velasco, dos meses fuera de la canchas: cómo afecta a Boca Juniors

Michael Schumacher ya no está postrado: revelan detalles de su estado de salud actual

San Lorenzo sumará a un jugador de Godoy Cruz: de quién se trata

LO QUE SE LEE AHORA
Marcos Rojo decidió en qué club jugará esta temporada. 
confirmado

La decisión de Marcos Rojo con su futuro entre Racing y Estudiantes

Las Más Leídas

Michael Schumacher.
Vida reservada

Michael Schumacher ya no está postrado: revelan detalles de su estado de salud actual

La Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de interés judicial
Llevaba armas

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

Festival Nacional de la Tonada 2026. video
Festejo popular

Tunuyán confirmó la grilla del 44º Festival Nacional de la Tonada

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero

Julian Alberto Fernández fue detenido en Luján de Cuyo por efectivos de la Policía de Mendoza. 
enojo policial

Luján de Cuyo: el caso del joven que tiene más de 100 detenciones y sigue cayendo