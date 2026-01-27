Gimnasia y Esgrima enfrenta a San Lorenzo: a qué hora y dónde ver el debut de local

Este martes, Gimnasia de Mendoza se enfrenta a San Lorenzo de Almagro en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. En esta nota te contamos el horario del partido, dónde verlo en vivo y todo lo que necesitás saber del encuentro.
Este martes, Gimnasia de Mendoza se enfrenta a San Lorenzo de Almagro en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. En esta nota te contamos el horario del partido, dónde verlo en vivo y todo lo que necesitás saber del encuentro.
El elenco mendocino tendrá su esperado debut en casa en la máxima categoría del fútbol argentino, enfrentando a San Lorenzo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.
Según la información oficial, el encuentro se jugará a las 20 horas, y se espera un gran recibimiento por parte de los hinchas locales. El árbitro designado para el partido será Ariel Penel.
El Lobo llega a este enfrentamiento tras conseguir una importante victoria por 1-0 frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, mostrando un rendimiento sólido. Por su parte, San Lorenzo busca recuperarse tras una dura derrota como local ante Lanús.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ramiro López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Todos aquellos interesados en seguir este esperado encuentro podrán verlo en vivo a través de TNT Sports.