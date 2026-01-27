27 de enero de 2026
La decisión de Marcos Rojo con su futuro entre Racing y Estudiantes

El futbolista Marcos Rojo decidió entre el Club Estudiantes de La Plata y Racing Club para jugar esta temporada.

Marcos Rojo decidió en qué club jugará esta temporada.&nbsp;

Marcos Rojo, defensor central de Racing Club, tomó una decisión sobre su futuro en medio de los rumores que lo vinculaban con el Club Estudiantes de La Plata y ya se la habría comunicado a Gustavo Costas, entrenador de la “Academia”, por lo que se cree que el ex jugador de la Selección Argentina continuará vinculado al equipo de Avellaneda.

Según trascendió, el zaguero con pasado en Boca y Manchester United era seguido de cerca por el “Pincha” con intenciones de repatriarlo. Incluso, el técnico de Estudiantes había dado el visto bueno para su salida: “Es un jugador que nació en Estudiantes y querrá terminar su carrera ahí. He hablado mucho con él”.

No obstante, ambos mantuvieron una extensa charla con la presencia de miembros de la Comisión Directiva comandada por Diego Milito, y el marcador central de 35 años les habría comunicado su decisión final.

Marcos Rojo, Racing Club, Flamengo 22-10-25
Rojo seguirá vistiendo la camiseta de Racing Club.

Rojo, nacido en La Plata y surgido en las inferiores del “León”, habría decidido permanecer en Racing, honrando el contrato por productividad hasta junio del corriente año y postergando su regreso a Estudiantes.

De este modo, el ex Boca buscará la revancha en el esquema de Gustavo Costas, peleará por ganarse la titularidad y sumar minutos importantes tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Sudamericana.

En un primer momento, todo indicaba que Rojo se marcharía de Racing, no solo por las declaraciones del propio director técnico, sino también por su ausencia en la nómina ante la derrota por 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Sin embargo, tras la resolución de esta novela del mercado de pases, que tendrá su cierre este martes, se espera que el defensor con pasado en la Selección argentina vuelva a la lista de convocados para el partido ante Rosario Central en el Cilindro de Avellaneda.

