Santiago del Estero será la nueva sede de la FIH Pro League: calendario confirmado y rivales de Argentina

La Confederación Argentina de Hockey confirmó que la primera ventana de la FIH Pro League 2025-26 se disputará en Santiago del Estero, en reemplazo de Rosario. El moderno estadio provincial será sede de los partidos de Las Leonas y Los Leones entre el 9 y el 14 de diciembre, con rivales de altísimo nivel.
Calendario confirmado para Las Leonas y Los Leones
En esta nueva edición, el equipo femenino dirigido por Fernando Ferrara se medirá ante Alemania y Países Bajos, mientras que el conjunto masculino de Lucas Rey enfrentará a Países Bajos y Pakistán.
El cronograma arranca el martes 9 con Países Bajos vs. Pakistán (19:00) y Alemania vs. Países Bajos (21:30). El miércoles 10 debutarán Las Leonas ante Alemania (21:30), luego del choque de Los Leones contra Países Bajos. La acción seguirá hasta el domingo 14, cuando ambos seleccionados cierren la ventana repitiendo rivales.
Un torneo que vale un pasaje a los Juegos Olímpicos 2028
La FIH Pro League no solo reúne a las potencias del hockey mundial, sino que además ofrece un incentivo extra: el campeón del certamen obtiene la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Con entradas disponibles a través de Ticketek, se espera un marco imponente en cada jornada. Para Las Leonas y Los Leones, la cita en Santiago del Estero será la oportunidad de cerrar el año con fuerza y sumar puntos clave en el inicio de la temporada internacional.