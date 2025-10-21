Santiago del Estero será la nueva sede de la FIH Pro League: calendario confirmado y rivales de Argentina

El estadio provincial será el escenario de la primera ventana internacional del hockey argentino en la dura FIH Pro League.

Por Sitio Andino Deportes







La Confederación Argentina de Hockey confirmó que la primera ventana de la FIH Pro League 2025-26 se disputará en Santiago del Estero, en reemplazo de Rosario. El moderno estadio provincial será sede de los partidos de Las Leonas y Los Leones entre el 9 y el 14 de diciembre, con rivales de altísimo nivel.

Calendario confirmado para Las Leonas y Los Leones En esta nueva edición, el equipo femenino dirigido por Fernando Ferrara se medirá ante Alemania y Países Bajos, mientras que el conjunto masculino de Lucas Rey enfrentará a Países Bajos y Pakistán.

El cronograma arranca el martes 9 con Países Bajos vs. Pakistán (19:00) y Alemania vs. Países Bajos (21:30). El miércoles 10 debutarán Las Leonas ante Alemania (21:30), luego del choque de Los Leones contra Países Bajos. La acción seguirá hasta el domingo 14, cuando ambos seleccionados cierren la ventana repitiendo rivales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Turismo_SDE/status/1980604067245137923&partner=&hide_thread=false ¡Vuelve la FIH Pro League a Santiago del Estero!



Del 9 al 14 de diciembre, #LosLeones y #LasLeonas reciben a los seleccionados de Países Bajos, Alemania(damas) y Pakistán (caballeros) en el Estadio Provincial de Santiago el Estero.



Pronto entradas a la venta por Tickete pic.twitter.com/x9XwcD4kOc — Turismo Santiago SDE (@Turismo_SDE) October 21, 2025 Un torneo que vale un pasaje a los Juegos Olímpicos 2028 La FIH Pro League no solo reúne a las potencias del hockey mundial, sino que además ofrece un incentivo extra: el campeón del certamen obtiene la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con entradas disponibles a través de Ticketek, se espera un marco imponente en cada jornada. Para Las Leonas y Los Leones, la cita en Santiago del Estero será la oportunidad de cerrar el año con fuerza y sumar puntos clave en el inicio de la temporada internacional.