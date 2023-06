Santi Maratea se defendió de las acusaciones por su colecta para el Rojo

Santi Maratea no para de recibir contrariedades.

Descargo Maratea

"Llamo ridículas a las personas que no leen cuál es la 'irregularidad' que IGJ marca pero se ponen a llorar a en twitter, gente que evidentemente no tiene comprensión lectora o no tiene ganas de leer. El ejemplo más claro de este tipo de persona sos vos, ridícula", disparó.