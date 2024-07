Salió campeón del mundo y dijo que Kylian Mbappé está dolido

Según lo cuenta Perfil en su portal deportivo, José Néstor Pékerman , flamante ex director técnico de la Selección de fútbol de Argentina , retomó los dichos de Kylian Mbappé , quien semana atrás había dicho que "la Eurocopa de fútbol es más difícil que el mundial", y le respondió de una forma lapidaria.

En una charla un programa del canal televisivo ESPN , el ex entrenador del seleccionado cafetero se refirió a los dichos polémicos del delantero oriundo de Francia , y explicó: "Hay que tomar esa declaración con pinzas, está dolorido con Sudamérica porque le quitamos un Mundial. Venían de ganar uno y pensaban que podían ganar otro” .

“Tenemos que darnos cuenta que tenemos que defender más a Sudamérica. Afortunadamente hemos roto los cuatro campeonatos seguidos que ganó Europa, era muy necesario porque había pasado mucho tiempo. Ahora que se rompió la racha debemos mantener el nivel” , remató el ex futbolista, dando una clara visión de lo que representa el fútbol de estas latitudes.

Dichas declaraciones se suman a otros dichos que generaron revuelo por parte del delantero francés en la antesala de Qatar 2022. “La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos el de Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”, afirmó.

En esa misma línea agregó: "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

Messi no se quedó callado y también contraatacó a Kylian Mbappé

En una entrevista con el canal de televisión ESPN, la Pulga le contestó a su antiguo compañero del París Saint-Germain: "También había dicho que los equipos sudamericanos no tenían... No me acuerdo qué dijo antes del Mundial. Cada uno de la importancia a la competición que juega. Obviamente la Eurocopa es una competición importantísima en donde están los mejores. Pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, y a Uruguay, dos veces campeón del mundo".

"Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil. En el Mundial están los mejores. Generalmente están todos los campeones del mundo. Creo que por algo todos quieren ser campeón del mundo", sentenció el campeón del mundo con la Selección Argentina.