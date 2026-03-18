Rugby: la UAR avanza con una candidatura conjunta para el Mundial 2035

La UAR impulsa una candidatura conjunta con países de la región para organizar el Mundial de Rugby 2035.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) avanza con una candidatura conjunta para organizar el Mundial de Rugby 2035 , en un proyecto que incluye a Brasil, Chile y Uruguay . La iniciativa ya comenzó a ser evaluada por World Rugby y busca posicionar a la región como sede de un evento de escala global.

En ese marco, el director ejecutivo de World Rugby, Alan Gilpin , se encuentra en el país encabezando una serie de reuniones técnicas para analizar la factibilidad de la propuesta.

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El proyecto es impulsado por la UAR junto a Sudamérica Rugby y tiene como objetivo consolidar el crecimiento sostenido del rugby en la región, con una candidatura que represente a todo el continente.

Durante la visita de Gilpin, se desarrollan encuentros con dirigentes y referentes del rugby nacional e internacional. Participan el presidente de la UAR, Gabriel Travaglini , el vicepresidente Félix Páez Molina y Agustín Pichot , integrante del Consejo de World Rugby.

Estas reuniones forman parte de una etapa de evaluación preliminar, clave para que el organismo internacional analice las condiciones organizativas, logísticas y estructurales de la candidatura.

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Alan Gilpin, CEO de World Rugby, está en el país y se reunirá con Gabriel Travaglini, Agustín Pichot, Félix Páez Molina y Sol Iglesias (gerente general de UAR).



El objetivo también es integrar a Uruguay, Chile y… pic.twitter.com/4DfYYKur7K — ScrumRugby (@ScrumESPN) March 18, 2026

Una candidatura con eje federal y desarrollo a largo plazo

Desde la conducción de la UAR remarcaron que la propuesta no se limita al aspecto deportivo, sino que apunta a consolidarse como una política de desarrollo federal.

“La postulación para el Mundial 2035 será una política de desarrollo federal”, sostuvo Travaglini, al destacar que el proyecto busca dejar un legado en infraestructura, competitividad y expansión territorial del rugby.

La Argentina intenta posicionarse como eje de una candidatura regional, con capacidad para albergar un torneo de primer nivel y cumplir con los estándares exigidos por World Rugby, con el respaldo institucional del rugby sudamericano.

Preguntas y respuestas clave sobre el Mundial de Rugby 2035

Qué propone la UAR para el Mundial de Rugby 2035

La UAR impulsa una candidatura conjunta con Brasil, Chile y Uruguay para organizar el torneo en Sudamérica.

Quién está evaluando la candidatura

World Rugby, a través de su director ejecutivo Alan Gilpin, quien participa de reuniones técnicas en el país.

Qué países formarían parte de la sede

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay integrarían la candidatura regional.

Cuál es el objetivo del proyecto

Promover el desarrollo federal del rugby, mejorar infraestructura y consolidar el crecimiento en la región.

En qué etapa está la candidatura

Se encuentra en una fase preliminar de evaluación por parte de World Rugby.