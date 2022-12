Ronaldo no quiere ver a Argentina campeona en Qatar

"Te voy a ser honesto. No puedo decir que gane Argentina , sería mentir, ser hipócrita. No estaría feliz como brasileño", exclamó Ronaldo.

Brasil ya no está, y Francia ahora mismo es la gran favorita.

Mbappé está haciendo un gran Mundial. Tiene unas cualidades físicas y técnicas increíbles. Puede ser el mejor jugador. Tiene un talento natural y con 23 años, la experiencia de haber ganado un Mundial", manifestó en declaraciones a Diario Marca.

Por último, Ronaldo expresó cuales son sus impresiones sobre la selección brasileña, después de ser eliminada en cuartos de final: "Hizo un gran Mundial, pero nos faltó la experiencia. El saber perder tiempo, por ejemplo. Una vez que marcas un gol en la prórroga ahí debió acabar el partido. Nos faltó la chispa de ser más listos". Brasil llegará al Mundial de 2026 con 24 años de abstinencia en ganar un Mundial.

Y agregó sobre el futuro nuevo técnico de la selección "Verdeamarelha": "No me importaría que fuera extranjero. Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa. Yo estoy siempre a disposición de la CBF para lo quieran, para cualquier consulta", cerró.

El Fenómeno, como se lo apoda, con la camiseta de la Selección de Brasil disputó cuatro Mundiales: Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. En dos de ellos, dio la vuelta olímpica.