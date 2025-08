Rodrigo Rey fulminó a Milei tras vetar la Ley de Discapacidad ¿Qué dijo el arquero del Rojo?

El futbolista compartió en sus historias de Instagram un mensaje de su esposa, Lali Rey , quien se sumó a la campaña #NoAlVeto y escribió una frase contundente: “El autismo no debería caer en la grieta política”.

Además, remarcó que su familia tiene el “privilegio de poder pagar” los tratamientos y terapias para su hijo, pero lucha por quienes no pueden: “La empatía está en el ADN”, escribió.

Qué proponía la ley vetada por Javier Milei

La Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada por el diputado Daniel Arroyo, había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso. El texto proponía:

Declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027

Regularizar pagos y actualizar aranceles para prestadores

Reformar el sistema de pensiones no contributivas

Fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Garantizar el cupo laboral para personas con discapacidad

Sin embargo, el Gobierno la vetó completamente, alegando un impacto fiscal del 0,9% del PBI y señalando que tenía "fallas técnicas" y carecía de fuentes de financiamiento.

Frente a eso, Rey no dudó en exigir responsabilidad al Presidente por el trato hacia las personas con discapacidad, dejando claro que no se trata de política partidaria, sino de humanidad: “Se están mezclando cuestiones que no deberían mezclarse”.