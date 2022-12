Rodrigo De Paul y un video para motivar a todos

View this post on Instagram

Lo que está claro es que si el volante no está al ciento por ciento desde lo físico, Scaloni no lo arriesgará y en su lugar colocaría a Leandro Paredes. Lo mismo corre para Di María. En caso que el rosarino tampoco pueda reaparecer entre los once titulares, habría cambio de esquema y Lisandro Martínez sería el quinto defensor. El otro ausente por lesión sería Alejandro Papu Gómez, quien se torció el tobillo en los octavos de final ante Australia.

“De Paul está bien, no sé por qué me preguntas por él. Di María también. Hoy no puedo decir si estarán o no hasta antes de un partido. Lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar, pero el que salga a la cancha tiene que estar bien. De eso no hay dudas”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

En cuanto a la posible alineación para medirse ante Países Bajos el viernes a las 16 horas en Lusail, Argentina podría utilizar un esquema clásico de 4-3-3 o bien podría plantarse con un 5-3-2 en el que Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Marcos Acuña serían los defensores; Paredes o De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, los mediocampistas; y Messi junto con Julián Álvarez, los delanteros.