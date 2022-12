Rodrigo De Paul denunció penalmente a Camila y Horacio Homs

La presentación ya está en estudio en los tribunales porteños. En la denuncia, De Paul enumera una serie de circunstancias que tuvo que atravesar previo a la Copa del Mundo y después de la consagración en Qatar. Además, también asegura que su actual pareja, Tini Stoessel, recibió amenazas de Camila Homs y de su padre en su cuenta personal en una red social.

En la denuncia, se hace foco en el martes 20 de diciembre de este año, declarado feriado tras la consagración de Argentina en Qatar. El futbolista relata que tenía un itinerario acordado por Homs en su arribo a la Argentina para poder ver a sus hijos ese mismo día. Sin embargo, la desorganización de la caravana y el retraso de los festejos -los futbolistas terminaron retornando al predio de Ezeiza de la AFA en horas de la tarde por helicópteros- hicieron imposible que De Paul llegase a Puerto Madero para recibirlos.

“Por ello, decidí y consensué con su madre que los vería al día siguiente, lo que así ocurrió y permanecí toda la tarde con ellos, y el día de mi arribo fui por la noche a encontrarme con mi pareja actual Martina Stoessel”, puntualiza la declaración de De Paul a la que accedió en exclusiva Doble Amarilla por fuentes judiciales.

Ese encuentro de De Paul y Tini fue lo que desató la furia de Homs, pese a que ambas partes ya habían acordado un nuevo cronograma para el intercambio de los hijos. Al día siguiente, según continúa el testimonio, el futbolista fue a buscar a sus hijos y se quedó todo el día con ellos. En ese contexto, su hija Francesca le habría pedido ir a ver el show que Tini realizó en el Campo Argentino de Polo. Esa imagen habría enojado a Camila Homs que, según la denuncia, amenazó tanto a De Paul como a su nueva pareja.

“Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz”, fue una de las amenazas de Homs contra De Paul. Además de enumerarlas en el escrito, presentó un anexo con audios y capturas de pantallas a modo de evidencia.

“Yo te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos (en referencia a Martina Stoessel)… …NADA MÁS… …Todavía no me conoces vos a mí… …Te juro que no me conoces… …Y tampoco conoces a la gente que me rodea… …Asique cerra bien el orto…”, dice otro de los chats.

De acuerdo a la presentación, Tini Stoessel también habría recibido amenazas en su cuenta de Instagram, por lo que procedió a bloquearla para evitar cualquier tipo de conexión. Según pudo averiguar Doble Amarilla con fuentes judiciales, la denuncia de De Paul por amenazas la radicó el 22 de diciembre y también incluye a Horacio Homs.

Pero las amenazas no fueron únicamente después de la Copa del Mundo: de acuerdo a lo que puntualiza De Paul, hubo hostilidades que se dieron en la previa de la competición a las que Rodrigo prefirió evitar para concentrarse en la Selección Argentina. Sin embargo, en la nueva denuncia, el futbolista asegura que su exsuegro lo amenazó personalmente a través de mensajes de texto y le dijo: “Vos ya vas a conocer quién es Horacio Homs”. Esos mensajes fueron aportados a la denuncia.

Tras la radicación de la denuncia, ahora la fiscalía debe decidir si imputa a padre e hija y si solicita al juzgado medidas de protección y resguardo para los dos hijos que tienen en común.

Fuente: Doble Amarilla.