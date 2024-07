Rodrigo De Paul a corazón abierto: lo que dejó la Copa América e intimidades de sus compañeros

En una reciente entrevista en "Soñé que volaba", el ciclo de streaming de Migue Granados en Olga, Rodrigo de Paul habló de muchos temas . Con respecto a la lesión que sufrió Lionel Messi en la final, el ex Racing comentó: Cuando salió Messi, lo enfocaron en la pantalla gigante del estadio y estaba llorando, nosotros lo vimos . En ese momento dijimos ' esto es por él ', por más que uno estaba cansado.... Él transmite algo muy sano, da mucha paz y es imposible no quererlo...".

"En la final del mundo sentía mucho miedo, fue horrible que nos hayan empatado. Cuando faltaban 10 minutos me acerco al Cuti y le digo 'no falta nada, ya estamos, aguantemos' y al toque nos empatan y me quería matar. Sufrimos un montón pero ahora es todo felicidad", dijo Rodrigo sobre la final en Qatar 2022.

Posteriormente, continuó: "La derrota contra Arabia Saudita fue horrible. Llevábamos 3 años sin perder y con un invicto larguísimo y nos habíamos olvidado lo que era perder, en serio. Volvimos al hotel y estábamos todos en silencio, se escuchaba cuando cortábamos la comida, fue muy feo... Nos encerramos (con Leo) en la habitación y él me decía 'es mi último mundial, no me puedo ir así, no lo puedo creer'".

Rodri De Paul.jpg Rodrigo De Paul en entrevista para Olga

Sobre Lionel Messi, nuevamente agregó: " Leo no nos dejaba cantarles canciones a Brasil ahí en la cancha porque sabe como funciona todo. Después en el hotel, en privado, es otra cosa y se sube arriba de la mesa".

Con respecto a la polémica con Enzo Fernández y los cánticos racistas, el futbolista aclaró: "Lo de Enzo (Fernández) es porque uno no analiza la canción de cancha, es pura chicana. Yo entiendo que hay gente que sufre racismo y demás cuestiones. Creo que podían haberle mandado un mensaje por privado y decírselo directamente".

En relación con una posible vuelta al fútbol argentino, el centrocampista en el Atlético de Madrid dejó en claro sus intenciones: "Me encantaría volver al fútbol argentino, pero no quiero ser preso de mis palabras, no lo sé todavía. Pero sería hermoso". / Clarín