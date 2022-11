Rod Stewart rechazó una millonaria cifra por cantar en Qatar

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Este domingo será la ceremonia de apertura en Doha y varios artistas han decidido no formar parte de la inauguración del evento. En esta oportunidad, el histórico cantante Rod Stewart aseguró que rechazó una exorbitante cantidad de dinero por cuestiones morales.

Según contó el músico y compositor británico a los medios locales, le ofrecieron "mucho dinero, más de 1 millón de dólares, por cantar allí". Ante este ofrecimiento, el cantante dijo que se negó a aceptarlo por la relación que tiene Qatar con los derechos humanos y las políticas homofóbicas: "Lo rechacé. No es correcto ir".

Por otro lado, Stewart también criticó la prarticipación de Irán en la cita mundialista que arranca el 20 de noviembre. "Los iraníes deberían estar fuera por suministrar armas", declaró en la entrevista con The Sunday Times.

Por su parte, la cantante británica publicó una historia en su cuenta de Instagram en la dejó en claro su postura respecto a la cita mundialista. “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, escribió la estrella pop.