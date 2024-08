River va por la clasificación ante Talleres: hora y dónde verlo

River, que viene de igualar 1 a 1 en su último compromiso ante Gimnasia y Esgrima La Plata por La Liga Profesional, no se quiere conformar con la ventaja que obtuvo en el partido de ida en Córdoba donde ganó pro 1 a 0 y buscará sentenciar la serie con sus mejores jugadores.

El entrenador Marcelo Gallardo volverá a poner al once de gala en cancha, aunque está en duda si ingresará Maximiliano Meza al once inicial. El ex futbolista de Independiente disputó 45 minutos ante Gimnasia, fue de lo más destacado del equipo, la intención del técnico es contar con él desde el comienzo y podría entrar en lugar de Santiago Simón. El resto del equipo sería el mismo que venció al conjunto cordobés en la ida en el estadio Mario Alberto Kempes.