River empezó a despedir a Gallardo con una victoria ante Colo Colo

River arrancó mejor parado en la cancha, con presencia en el mediocampo, ante un Colo Colo que dejó espacios. El equipo de Gallardo lo aprovechó en los dos goles, con mucha contundencia. Agustín Palavecino presionó, ganó la pelota, cedió a Quintero, quien asistió a Borja. El "Colibrí" definió con maestría, en dos tiempos, y abrió el marcador.

Pocos minutos después, River aprovechó un error en la salida de Colo Colo y Quintero concretó otra asistencia, esta vez para Solari, quien definió con solvencia ante la salida de Brayan Cortés.

Todo lo bueno que hizo River, se diluyó antes de la primera media hora de juego. El último campeón del fútbol chileno se hizo dueño en el mediocampo y desnudó falencias en la línea defensiva de su rival.

En tres minutos para el olvido, el "Millonario" sufrió la remontada de Colo Colo. Primero con el gol en contra de Paulo Díaz (reemplazado en el entretiempo), luego con el tanto de Amor en una pelota detenida (en evidente fuera de juego), y por último a través de Pavez, cuya jugada previa comenzó con un mal despeje de Emanuel Mammana.

Los jugadores de River le reclamaron a la terna arbitral comandada por Roberto Tobar (el mismo que invalidó el gol de Matías Suárez en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez por una supuesta mano) por el segundo tanto de Colo Colo, a pesar del carácter amistoso del encuentro.

River recuperó la actitud en el segundo tiempo y sacó provecho de la contundencia de Solari (se fue con una molestia muscular) y Borja, guiados por un fenomenal Quintero que por su manera de jugar en el Sausalito, dio señales claras de querer continuar en el club.

Para colmo, Colo Colo se complicó con la expulsión infantil de Falcón, quien recibió la segunda amarilla por tirarle la pelota al árbitro y protestó en la última jugada por un presunto penal de González Pírez a Costa.

El resultado le esbozó una sonrisa a River, que le ganó por tercera vez en el año a Colo Colo, porque por momentos lo hizo con solvencia, buen juego, más allá de la irregularidad, una constante de esta temporada. Además, se produjeron los regresos del paraguayo Robert Rojas y Felipe Peña Biafore, dos futbolistas que padecieron lesiones graves, con recuperaciones extensas.

River tendrá un partido más a Gallardo como entrenador, pero el próximo domingo será la despedida definitiva, en Mendoza y con su gente.

-Síntesis-

Colo Colo: Brayan Cortés; Emiliano Amor, Matías Zaldivia y Maximiliano Falcón; Esteban Pavez y Vicente Pizarro; Óscar Opazo, Marcos Rojas y Gabriel Suazo; Juan Martín Lucero y Marcos Bolados. DT: Gustavo Quinteros.

River Plate: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Milton Casco; Santiago Simón, Bruno Zuculini y Agustín Palavecino; Juan Fernando Quintero; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo, 9m. Borja (R); 11m. Solari (R); 29m. Díaz, en contra (C); 31m. Amor (C) y 32m. Pavez (C).

Goles en el segundo tiempo, 9m. Solari (R) y 12m. Borja (R).

Cambio en el primer tiempo: 26m. César Fuentes por Pizarro (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Leandro González Pírez por Díaz, Robert Rojas por Herrera y Esequiel Barco por Herrera (R); 15m. Gabriel Costa por Rojas (C); 26m. Agustín Bouzat por Pavez; 27m. Bruno Gutiérrez por Bolados (C) y Matías Suárez por Quintero (R); 29m. Lucas Beltrán por Borja (R); 34m. José Paradela por Solari (R); 41m. Felipe Peña Biafore por Zuculini (R) y 43m. Jeyson Rojas por Amor (C).

Amonestados: Lucero (C). Díaz y Robert Rojas (R).

Incidencia en el segundo tiempo, 16m. Falcón (C) expulsado por doble amarilla.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Estadio: Sausalito (Viña del Mar, Chile)

