Riquelme, a días de las elecciones en Boca: qué dijo de Macri, Pergolini, Bianchi y Milei

"A mí mamá le dije, ‘mamá, quiero tomar mate con vos, lo voy a intentar. Quiero que me entiendas, esta vez no te voy a preguntar, sino que ya tomé la decisión de qué es lo que tengo que hacer’. Mi mamá me miró y me dijo: ‘si vos no seguís adelante, yo no te dejo entrar más a casa, yo no te hablo más. Fue maravilloso’", aseveró.

Con respecto a la intervención de la Justicia en las elecciones de Boca, le pidió a la oposición terminar con la "campaña sucia".

"Llamó por teléfono un anónimo denunciando que se sentía discriminado. Nombraron a ocho personas y de esas personas, seis se enteraron por los medios que usaron sus nombres. Y esos seis se presentaron en el club, que lo tenemos firmado ante escribano, y denunciaron que les usaron sus nombres. Yo fui hasta séptimo grado, pero creo que el que hizo la denuncia falsa, lo lógico es que vaya preso. Por ahí soy bruto, pero es así", remarcó.

Además, Riquelme señaló que Ricardo Feliz Baldomar, juez subrogante del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 22 de la CABA, quien dictó la postergación de las elecciones, es también quien lleva la causa contra su hermano.

"El caso fue igual. Le inventaron esta causa por una llamada. Me da un poquito de cosa que ahora me confirmen que el señor que lleva la causa de mi hermano es el mismo que firmó para cambiar el día de las elecciones. Me suena raro por lo que puede haber algo detrás. No puede haber tanta coincidencia", expresó el actual vicepresidente boquense.

"Hay elecciones y las tenemos que cuidar entre todos los socios. Le pido a la oposición que termine con tanta suciedad. Ya está, ya pasaron la línea. Ya tan sucio no se puede ser", sentenció.

La candidatura de Macri

El exfutbolista se refirió a la candidatura a vicepresidente de Mauricio Macri y reveló que en 2019, meses antes de los comicios que ganó Jorge Ameal (quien hoy acompaña en la fórmula a Román), el expresidente de la Nación lo invitó a la Quinta Presidencial.

"Él había perdido las PASO, y por mucho. A los tres días me citó en Olivos, me tuvo siete horas y me quiso convencer de que iba a ganar (Christian) Gribaudo en Boca, y de que me sumara. Yo contesté que todo en la vida no se puede comprar", contó Riquelme.

"Macri me dijo que teníamos que traer al 9 de Qatar. Me dijo que -si no- se iba a complicar seguir teniendo a Qatar como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al nueve de Qatar, que no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante en la camiseta", manifestó.

La Bombonera

Una de las propuestas de la oposición es construir un nuevo estadio y dejar atrás a la histórica Bombonera, con un rol secundario. Riquelme planteó que "a partir del lunes iré a golpear la puerta de cada vecino y, si están de acuerdo en vender sus casas, ahí recién vamos a poder decir que vamos a agrandar el estadio”.

“Si hay uno de los vecinos que nos dice que no, haremos la Bombonera donde está hoy, con la misma capacidad. Si vos cambiás la Bombonera de lugar, como está anunciando la oposición, se termina nuestro club. Se termina nuestra historia. Se pierde todo", analizó.

"Yo no sé lo que es transformar a Boca en el PSG. Nosotros somos un club de fútbol que en estos cuatro años hemos aguantado muchas cosas. Nunca vi una campaña en contra tan grande, y eso nos dio más fuerza y más ganas de trabajar. Esta misma gente que quiere volver, que promete un estadio, que promete ser el PSG, lo que nos dejó fueron deudas y hoy tenemos 28 millones de dólares de superávit en la caja", explicó.

El regreso de Carlos Bianchi a Boca

En las últimas horas surgió el rumor de que el entrenador más ganador de la historia de Boca, Carlos Bianchi, podría volver al club. En principio se habló como DT, pero después se aclaró que sería en otro cargo. Nada de ello está confirmado.

Riquelme señaló al respecto que "Carlos Bianchi es nuestro ídolo, quien nos enseñó a competir. Llegó en el '98, hacía mucho frío en Tandil y nos dijo 'Hola, soy Bianchi' y recién perdimos contra Independiente en el '99, imagínate”.

“Estuvimos 35 partidos sin perder. Todavía seguimos teniendo ese récord de 40. Él cambió la mentalidad de nuestro club, nos hizo creer que ganar la Copa Libertadores es simple y nosotros fuimos afortunados de tenerlo de entrenador", completó.

Más tarde, siguió llenando de elogios al Virrey, no afirmó ni negó la chance de que sea DT pero aseguró que no lo utilizará para hacer política. "Te puedo estar hablando todo el día de él. Es más que un entrenador para mí, me quiere mucho y yo ya él. Su mujer también. Le hago unos líos bárbaros cada vez que voy a la casa porque me maneja como si fuese mía, él me hace sentir eso", aseveró.

"Siempre hablo con él. Yo no voy a usar a nadie para hacer política. Soy feliz de que me quiere, yo lo quiero a él, por ahí me levanto y tengo un mensaje de él, es una persona que quiero mucho. Yo lo veo siempre bien, ama el fútbol, es una persona muy ordenada", concluyó.

Martín Palermo DT de Boca

Otro de los máximos ídolos del club, Martín Palermo, confirmó días atrás que en el caso de que se imponga la fórmula Ibarra/Macri, él será el DT de Boca.

Román también habló sobre ello: "Siempre hay que soñar (en referencia al sueño de Palermo de dirigir Boca). Yo no tengo dudas de que vamos a ganar las elecciones. Tuve la suerte de jugar con él, fui afortunado de ganar con él, pero tenemos formas diferentes de vivir. Y nada más".

Mensaje de Riquelme para Milei

"El que es hincha de Boca no puede cambiar nunca. Si sos hincha de tu club, no podés cambiar nunca", expresó el exenganche, haciendo referencia a la anécdota del mandatario electo, quien dijo que dejó de simpatizar por el Xeneize cuando "Daniel Angelici lo trajo a Riquelme para robar".

"Yo no tengo redes sociales, me cuentan todo y yo al señor presidente le deseo mucha suerte, ojalá que haga que nuestro país pueda estar mejor", se limitó a decir Román en la entrevista.

El presidente electo de la Nación, Javier Milei, expresó su deseo de volver a la Bombonera en caso de que Martín Palermo asuma como nuevo director técnico, una posibilidad atada al triunfo de la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri en las elecciones del próximo domingo.

"Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me da unas ganas locas de volver...", escribió en la red social X el futuro primer mandatario, que asumirá el mando el 10 de diciembre.

Críticas a Pergolini

Por otra parte, Riquelme apuntó contra Mario Pergolini. Es que el empresario de los medios supo integrar la gestión que hoy comandan Jorge Amor Ameal y el Torero pero, luego de haber renunciado a su cargo, ahora es candidato dentro de la lista opositora. Al respecto, el ídolo Xeneize fue claro y lo criticó fuertemente: "Siempre estuvo del otro lado, el tiempo me dio la razón".

"Estuvo con Ameal, conmigo no", afirmó. Ante la repregunta, el exfutbolista amplió: "Cuando me senté con Ameal, le dije: 'Yo arreglé con usted. Con él no tengo nada que ver porque es de la contra'. Lo sé de toda la vida. Le dije a Ameal que iba a intentar que gane las elecciones, pero con él no tengo nada que ver. Y el tiempo me dio la razón, así que eso me pone muy contento. El tiempo pone las cosas en su lugar. Yo estoy medio loco, pero no miento. Siempre estuvo del otro lado. Le mando un beso igual, espero que esté bien".