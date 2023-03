Respira Flores: el Tomba se recuperó con un triunfazo ante Racing

El Expreso cambió la cara y mostró una versión muy diferente a la que exhibió en las últimas presentaciones. También colaboró que la apertura del marcador llegase antes del minuto de juego, con una exquisita jugada colectiva por derecha, que nació tras un lateral ejecutado rápidamente. Lucas Arce y Nico Fernández conectaron cerca de la banda; el uruguayo lanzó un centro atrás por debajo, y el ex San Lorenzo empujó tras un rebote en la defensa rival.

En el complemento se vio la mejor versión de los de Flores. Los cambios que propuso el DT no sólo que no afectaron al rendimiento, sino que dotaron de frescura al ataque. No obstante, el segundo gol llegó antes de las modificaciones. El uruguayo Rodríguez ejecutó con clase un tiro libre cercano al área rival, aprovechando que la barrera se abrió, e incluso utilizando el mal estado del campo de juego a su favor, ya que el balón rebotó antes de que el 1 académico pudiese alcanzarlo.