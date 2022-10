Regional Federal: Huracán lo tenía ganado pero El Porvenir se lo empató

Buen marco de público presentó el estadio Hermanos Pretel quien pudo observar un partido muy disputado que no tuvo ganador.

A los 7 minutos llegó la apertura del marcador con un centro alto desde la izquierda que cabeceó Mauricio Cascón que dio en el palo izquierdo, la defensa no pudo despejar y Darío Carrizo con un remate bajo puso el 1 a 0 para Huracán.

El local quería mas y a los 9 minutos llegó un centro desde la derecha enviado por Mauricio Cascón cabeceando exigido en el segundo palo Darío Carrizo y la pelota terminó afuera.

A los 16 minutos, Darío Carrizo envió otro centro y Nicolás Leal llegando por el otro sector remató al arco salvando Fernando Rueda al tiro de esquina. Del córner cabeceó solo en el punto del penal Cristian Más y la pelota fue sacada junto al palo derecho entre Rueda y Canales nuevamente al tiro de esquina.

A los 22 minutos con Huracán atacando con todo, Javier Devia enganchó dentro del área y la pelota dio en la mano de Joaquín Pavez quien fue al piso pero el árbitro Martín Bertero señaló que le había dado justamente en la mano pero que había sido casual no para sancionar penal como todo Huracán reclamó.

A los 29 minutos con El Porvenir que pudo salir del asedio que le proponía Huracán estuvo cerca del empate con una jugada de Gonzalo Rodríguez quien levantó la pelota dentro del área por arriba del defensor, quedando para Rodrigo Canales cuyo remate débil dio en la pierna izquierda del arquero Pelayes, salvando la caída de su arco.

A los 37 minutos Nicolás Leal envió un centro desde la izquierda cabeceando solo en el área Emmanuel Carrizo y la pelota cayó en el techo del arco.

A los 41 minutos Javier Devia ejecutó un tiro libre desde el sector derecho, cabeceando solo Cristian Mas y la pelota fue a las manos del arquero Rueda.

Huracán fue más en el primer tiempo pero se fue ganando solo 1 a 0 el partido.

Segundo tiempo

En la etapa complementario El Porvenir salió con otra actitud y fue así que Huracán se replegó unos metros como para salir de contra y poco a poco el equipo albirrojo empezó a manejar la pelota en la mitad de la cancha.

Antes del minuto de juego Renzo Martín llegó limpio por el sector izquierdo y su remate lo desvió Esteban Pelayes.

A los 4 minutos,Gonzalo Rodríhguez ejecutó un tiro libre de la derecha, en elárea cabeceó corto Cristian Mas y la pelota le quedó servida para Maximiliano Gijón quien se perdió solo el empate rematando abajo del arco afuera.

Lis minutos pasaban El Porvenir tenía la pelota pero le costaba encontrar espacios en la última línea de Huracán quien estaba replegado en su campo.

A los 52 jugando tiempo adicionado el ingresado en la visita, Facundo Moyano recibió una falta en la puerta del área. El tiro libre lo ejecutó un especialista Gonzalo Rodríguez quien remató, la pelota le picó antes a Esteban Pelayes y se metió junto al palo izquierdo poniendo el 1 a 1 para El Porvenir.

A los 56 minutos el árbitro Martín Bertero hizo sonar su silbato decretando el empate entre Huracán y el Porvenir 1 a 1.

Huracán lo tenía ganado jugando un primer tiempo donde fue superior pero en la segunda mitad El Porvenir manejó la pelota y si bien no tuvo mucha profundidad con una pelota detenida que ejecutó Gonzalo Rodríguez, estableció el 1 a 1 final.

Gusto amargo quedó en Huracán que lo tenía ganado y tuvo que repartir puntos con El Porvenir.

En la próxima fecha (2da), Huracán visita a Vialidad Nacional de Malargue, mientras que el Porvenir será local en cancha de san Martín de Monte Comán frente al deportivo Malargue.

22-Regional Federal. Huracán empató en su cancha con El Porvenir 1 a 1..jpg Regional Federal: Huracán empató en su cancha con El Porvenir 1 a 1

Síntesis

Estadio: Hermanos Pretel.

Árbitro: Martín Bertero (San Rafael).

Asistentes: Matías Valentín y Nahir Arenas (San Rafael).

HURACÁN (San Rafael) (1)

Esteban Pelayes; Cristian Correa, Maximiliano Gómez, Cristian Mas y Nicolás Leal; Emmanuel Carrizo, Franco Aguilera, Javier Devia y Darío Carrizo; Juan Ferreyra y Mauricio Cascón. DT. Miguel Buxó.

SPORTIVO EL PORVENIR (San Rafael) (1)

Fernando Rueda; Agustín Rodríguez, Yamil Canales, Joaquín Pavez y Renzo Martínez; Rodrigo Canales, Valentín Sidoti, Luciano Alzaa y Gonzalo Rodríguez; Abel Dispate y Maximiliano Gijón. DT. Diego Paolantonio.

Goles: PT. 7´Darío Carrizo (H). ST. 52´Gonzalo Rodríguez (EP).

Cambios: ST. 5´Facundo Moyano por Abel Disparte (EP), 15´Lautaro Mansilla por Emmanuel Carrizo (H) y Matías escudero por Juan Ferreyra (H), 21´Javier Silva por Valentín Sidoti (EP), 40´ Agustín Belmonte por Darío Carrizo (H), 48´Carlos Freyre por Mauricio Cascón (H), Damián Reyes por Javier Devia (H) y Facundo Morales por Maximiliano Gijón (EP).

No ingresaron: En Huracán: 12-Martín Mir, 18-alejandro Hernández. En El Porvenir: 12-Lucas Poblete, 13-William Sepúlveda, 15-Enzo Olivares.

Expulsados: No hubo.

22-Regional Federal. El Porvenir empató con Huracán 1 a 1. Lunes 17-10-22.jpg Regional Federal: El Porvenir empató con Huracán 1 a 1

Apostilla

Gustavo Cruzate no pudo jugar

Si bien estaba en la formación titular del Sportivo El Porvenir y figuraba en la lista de buena fe que el club entregó en la Liga Sanrafaelina de Fútbol, en la planilla del COMET de AFA, no figuraba ya que aparecía un apellido (Colombatti) que El Porvenir no tiene a ningún jugador con ese apellido. Seguramente hay un error administrativo pero ante Huracán, Gustavo Cruzate no pudo jugar.

Si necesitas más información podes seguirme en: https://www.facebook.com/mario.guerrero.3114