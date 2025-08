Rebelión en Boca: mirá la frase del Che con la que Saracchi hizo enojar a todos

Boca no tiene paz.

El posteo no tardó en viralizarse y generó una oleada de comentarios negativos , muchos de ellos dirigidos tanto al futbolista como a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme . Aunque a simple vista la frase puede interpretarse como un mensaje motivacional, el contexto actual del jugador uruguayo le dio otra lectura .

"ES MEJOR MORIR DE PIE, QUE VIVIR ARRODILLADO"

La frase Marcelo Saracchi en pleno conflicto con Riquelme y el Consejo de Fútbol

El bajo rendimiento en Boca y su rol marginal en el equipo

Además del conflicto contractual, Saracchi no logró consolidarse dentro del equipo. Su rendimiento no cumplió las expectativas y fue habitual suplente durante la mayoría de los encuentros. Hoy forma parte de una lista extensa de jugadores que no lograron estar a la altura de lo que exige una institución como Boca Juniors.