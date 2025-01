Rally Dakar 2025: los resultados de los argentinos en la Etapa 6 en Arabia Saudita

En autos, el mendocino Juan Cruz Yacopini fue 16º con su Toyota Hilux, pero pudo avanzar un puesto en la clasificación general y se ubica en el séptimo puesto.

En Side by Side el binomio argentino, Manuel Andújar (Can Am) y Bernardo Graue, resultaron octavos. Es importante recordar que restan seis etapas para terminar el Rally Dakar y este domingo continuará la acción con el tramo que será todo en Al Duwadimi. / Infobae