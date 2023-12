Rally Dakar de 2024: superó un cáncer y dará el presente

La 46ª edición del Rally Dakar de 2024 en Arabia Saudita está a la vuelta de la esquina y hay nombres que son sinónimos de Dakar, como es el caso del español Nani Roma , que retornará a la competencia más difícil del mundo a partir del próximo 5 de enero. El representante de Barcelona lo hará con un nuevo e ilusionante proyecto, el M-Sport y Ford. No será una carrera más para uno de loes reyes del desierto, ya que significará el regreso luego de superar un cáncer que no le permitió estar en la edición 2023.

Con 51 años, esta leyenda del Dakar buscará su segunda victoria en la categoría autos y la tercera si sumamos el que ganó en el año 2004 en la categoría Motos. Más allá de lo duro o complejo que puede ser este rally raíd, la carrera más difícil acaba de ganarla en materia de salud: "Un año difícil es la realidad, la palabra cáncer para todos es compleja. Al principio costó mucho no saber cómo atacar el problema".

Además, el catalán afirmó: "Gracias a mi vida intenté aplicar lo que hago cuando preparo una carrera en la enfermedad. Estaban sorprendidos y pensaban que era un poco inconsciente de tratarlo así, pero me sirvió para superar los momentos difíciles", explicó. "Hemos hecho un buen equipo para tirar esto para adelante", agregó.

"Al principio, los entrenamientos me costaban mucho, esto te deja muy lejos de donde estabas, pero al final lo he conseguido", comentó el barcelonés antes de prepararse para la cita que comenzará el 5 de enero de 2024. "Y que te llamen para esto te dan un plus de energía. Hubo un momento que pensé, 'esto se ha terminado' las carreras que son mi vida, pero aquí estamos", comentó.

"Nunca abandones. Hay gente que tiene un espíritu enorme y pasa, la enfermedad es lo que es y estoy aquí también porque ha ido bien", confesó el piloto de Ford. "Un cáncer no es una ciencia exacta, hay gente que hace todo y se van. Por lo tanto hemos hecho lo que he creído y pienso que ha ayudado todo, y tener gente que confía en ti para un proyecto tan grande, esto ayuda seguro".

Fuente: Carburando.

Los 19 argentinos que participarán del Dakar 2024:

Motos:

- Luciano Benavides

- Diego Gamaliel Llanos

- Kevin Benavides

- Juan Santiago Rostan

- Sebastián Alberto Urquía

Cuatriciclos:

- Francisco Moreno Flores

- Manuel Andújar

Autos: (piloto/copiloto)

- Juan Cruz Yacopini - Dani Oliveras (Esp).

- David Zille - Sebastián Cezana.

- Nicolás Cavigliasso - Valeria Pertegarini.

- Ricardo Porem (Por) - Augusto Sanz.

- Javier Vélez (Col) - Gastón Ariel Mattarucco.

- Sebastián Guayasamin (Ecu) - Fernando Matías Acosta.

- Cristina Giampaoli (Ita) - Ricardo Adrián Torlaschi.

- Enrico Gáspari (Ita) - Facundo Jaton Polaris.

Classic: (piloto/copiloto)

- Jorge Pérez Companc - José María Volta.

Un Dakar alucinante

La edición cuadragésima sexta del icónico Rally Dakar del 2024 se prepara para desplegar su emocionante espectáculo en su quinto año consecutivo en tierras sauditas. Desde el viernes 5 de enero hasta el 19, concluirá en Yanbu después de atravesar 12 etapas intensas, además del prólogo inicial. En total, los valientes participantes se enfrentarán a una monumental distancia de 7.891 kilómetros, desafiando tanto a pilotos como a vehículos.

Esta edición cuenta con 434 vehículos inscritos, ofreciendo una variada gama de categorías. En la sección de motos, 137 pilotos competirán, mientras que 10 quads buscarán dominar los terrenos desafiantes. La categoría de coches presenta una competencia intensa con 72 vehículos en la división Ultimate, 42 en la Challenger, 36 en SSV y 3 en la categoría Stock. Además, los imponentes camiones contarán con 46 participantes. También se suman 66 coches en la división Classic y 14 camiones en la misma categoría.

La representación argentina constará de 19 valientes que encararán este desafío, reduciendo considerablemente la cantidad en comparación con la edición anterior que contó con 31 participantes de este país.

La etapa más desafiante podría ser la de 48 horas, una novedad en la historia de esta competencia, ubicada al final de la primera semana en la zona de Shubaytah. Destacando una especial de 584 kilómetros de competencia, esta etapa se extenderá a un total de 818 kilómetros. Sin embargo, la complejidad se encuentra en el temido desierto de Empty Quarter, un terreno inhóspito que pondrá a prueba la resistencia y habilidades de los competidores.

Tras este desafío sin precedentes, los participantes tendrán un merecido día de descanso en Riyadh antes de enfrentar los últimos seis días de competencia. Entre estos días, sobresalen tres etapas de considerable longitud después de la maratón inicial: un tramo de 483 kilómetros de Riyadh a Al Duwadimi, seguido por una etapa de 458 kilómetros hasta Ha’il y un penúltimo día de 480 kilómetros entre AlUla y Yanbu, poniendo a prueba la determinación de los pilotos en el cierre de esta edición extenuante.

El Rally Dakar 2024 promete desafiar los límites de resistencia y destreza, ofreciendo una experiencia única tanto para los participantes como para los entusiastas del motor que siguen esta emocionante competencia.

Las etapas del Rally