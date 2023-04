Rafael Nadal le dio una dura noticia a sus seguidores

Rafael Nadal no pega una.

El español Rafael Nadal , ganador de 22 títulos de Grand Slam y considerado el mejor de todos los tiempos sobre superficie de polvo de ladrillo, anunció hoy que no tomará parte del Masters 1000 de Madrid de Tenis ( Madrid Open ) que se jugará desde el lunes próximo.

"Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", informó "Rafa" en sus cuentas de Instagram y Twitter.